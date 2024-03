Pallanuoto: in Euro Cup vince l’RN Savona, pareggio invece per l’Ortigia nell’andata degli ottavi di finale

Iniziati gli ottavi di finale per quanto riguarda l’Euro Cup di pallanuoto al maschile: in scena oggi le gare di andata che hanno viste impegnate due compagini azzurre.

Trasferta tedesca per l’Ortigia che resiste ai colpi dello Spandau Berlin impattando per 8-8, un ottimo viatico verso il ritorno in Sicilia. Stefano Tempesti al solito decisivo a coprire i pali, spettacolare la performance del nipponico Inaba autore di tre reti.

Esulta l’RN Savona che batte nettamente in casa lo Jadran Herceg Novi con il risultato di 16-10 ipotecando praticamente il passaggio del turno. Quattro reti per il capitano Valerio Rizzo, tre per Durdic.

Partite di ritorno in programma il 23 marzo.