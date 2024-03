Pallanuoto: in Champions League vola la Pro Recco, Marsiglia battuto 15-8

La Pro Recco in formato Champions League è davvero devastante. Continua a vincere in ogni dove lo squadrone ligure, campione di tutto: anche nell’esordio del girone dei quarti di finale in quel di Chiavari non c’è storia, con i francesi del Marsiglia che devono arrendersi per 15-8.

A trascinare la banda italiana sono Cannella e Younger, con tre reti a testa, e poi la solita difesa guidata da Del Lungo, che lascia solamente quattro reti nei primi tre quarti ai transalpini, qualcosa di surreale.

Le parole del coach Sandro Sukno: “L’abbiamo preparata benissimo, soprattutto in difesa siamo stati molto bravi e ci siamo staccati quasi subito nel punteggio andando sul +3. L’attacco ha funzionato e la partita è stata sempre sotto controllo: complimenti ai ragazzi per la prestazione. Adesso ci aspetta un’altra sfida fondamentale a Spalato e dobbiamo ritornare a Recco con tre punti”.

PRO RECCO-MARSIGLIA 15-8

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 1, Cannella 3, Younger 3, Fondelli 1, Presciutti, Echenique 1, Condemi, Kakaris 1, Iocchi Gratta 2, Hallock 2, Negri. All. Sukno

MARSIGLIA: Lazovic, Angyal, Crousillat 2, Spaic, Prlainovic 1, T. Vernoux 1, Vanpeperstraete 1, Marion Vernoux, Manhercz 1, Bodegas, Vukicevic 2, Velotto, Hovhannysian. All. Scepanovic

Arbitri: Margeta (Slovenia) e Kourtidis (Grecia)

Parziali: 5-2, 2-1, 5-1, 3-4.

Usciti per limite di falli: Angyal (M) e Iocchi Gratta (PR) nel quarto tempo. Espulsione definitiva Presciutti (PR) nel quarto tempo per gioco violento.

Superiorità numeriche: Pro Recco 5/11 + 2 rigori, Marsiglia 3/ 10 + 3 rigori.

Del Lungo para un rigore a Manhercz nel terzo tempo.