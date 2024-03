Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: l’Italia inserita in terza fascia

Dopo il successo nel confronto con il Belgio, relativo al secondo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2025, la nazionale italiana maschile di pallamano pensa al futuro.

Per la squadra del dt Riccardo Trillini il focus si è spostato sul sorteggio delle Qualificazioni agli Europei 2026, che si terrà il prossimo 21 marzo alle ore 16.30. Queste le fasce in cui sono state inserite le squadre, fra cui anche l’Italia, che fa parte del terzo slot.

Urna 1: Germania, Spagna, Ungheria, Croazia, Islanda, Slovenia, Portogallo, Olanda

Urna 2: Austria, Montenegro, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca, Nord Macedonia, Faroe, Grecia

Urna 3: Bosnia Herzegovina, Slovacchia, Belgio, Svizzera, Romania, Lituania, Ucraina, ITALIA

Urna 4: Finlandia, Israele, Estonia, Georgia, Turchia, Lussemburgo, Kosovo, Lettonia

Gli Europei maschili 2026 si terranno in Scandinavia: fra Danimarca (città di Herning), Norvegia e Svezia; con la finale che sarà in programma alla Telenor Arena di Oslo, impianto da 15mila spettatori.

Le sei partite di qualificazione alla competizione – come informa la FIGH – si terranno nelle seguenti finestre: 6-7 e 9-10 novembre per le gare delle prime due giornate, 12-13 e 15-16 marzo per i round 3 e 4, per chiudere tra 7-8 e 11 maggio con le due partite conclusive.