Pallamano femminile, per qualificarsi agli Europei 2024 l’Italia deve subire di meno nei big match

Le vittorie contro la Lettonia, in trasferta e in casa, hanno fatto bene all’Italia della pallamano femminile. Ora però, contro le big del girone, servirà cambiare passo per provare a tenere aperta ancora la chance di qualificazione agli Europei 2024. Le ragazze di Giuseppe Tedesco infatti vanno a caccia di uno dei quattro slot da migliori terze per accedere al prossimo torneo continentale.

Il calendario mette all’orizzonte i testa a testa proibitivi contro Francia, in casa, e Slovenia, in trasferta, che all’andata sono costati una differenza reti pesantissima di -47 gol, che hanno fatto sprofondare l’Italia all’ultimo posto fra le terze classificate.

Quindi cosa sarà necessario fare? Cercare di limitare i danni contro le transalpine e poi provare contro le slovene a compiere una partita attenta, magari con pochissimi gol di differenza. Di seguito il riassunto su tutti gli otto i gironi di qualificazione ed il dato relativo alle migliori terze.

Le classifiche aggiornate dopo le prime quattro giornate:

Gruppo 1: Romania 8 pti, Croazia 4, Grecia 4, Bosnia Herzegovina 0

Gruppo 2: Germania 6 pti*, Ucraina 6, Slovacchia 2, Israele 0*

Gruppo 3: Olanda 8 pti, Repubblica Ceca 4, Portogallo 4, Finlandia 0

Gruppo 4: Francia 8 pti, Slovenia 4, Italia 4, Lettonia 0

Gruppo 5: Spagna 8 pti, Nord Macedonia 4, Lituania 2, Azerbaijan 2

Gruppo 6: Montenegro 8 pti, Turchia 5, Serbia 3, Bulgaria 0

Gruppo 7: Svezia 8 pti, Islanda 4, Faroe 4, Lussemburgo 0

Gruppo 8: Danimarca 8 pti, Polonia 0, Kosovo 0

*una partita in meno | in grassetto le squadre già qualificate

La situazione delle terze classificate:

Gruppo 1: Grecia 0 pti (differenza reti: -22)

Gruppo 2: Slovacchia 0 pti (differenza reti: -41)

Gruppo 3: Portogallo 0 pti (differenza reti: -15)

Gruppo 4: Italia 0 pti (differenza reti: -47)

Gruppo 5: Lituania 0 pti (differenza reti: -36)

Gruppo 6: Serbia 1 pti (differenza reti: -2)

Gruppo 7: Faroe 0 pti (differenza reti: -22)

Gruppo 8: Polonia 0 pti (differenza reti: -12); Kosovo 0 pti (-48)

Sono qualificate agli Europei 2024 le prime e le seconde di ciascun girone, con l’aggiunta delle quattro migliori terze classificate.