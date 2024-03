Pallamano, Giuseppe Tedesco: “Abbiamo il sogno della qualificazione agli Europei: è giusto cullarlo”

Dopo la doppia larghissima vittoria contro la Lettonia, nelle gare di qualificazione agli Europei femminili 2024 di pallamano, il dt dell’Italia, Giuseppe Tedesco, ha fatto il punto di quanto si è visto contro la rappresentativa baltica e di cosa ci si attende per il futuro.

Intervistato dal sito della FIGH, Tedesco ha affermato: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo a Dobele, in Lettonia, e avevamo chiesto alle ragazze di rimanere con l’intensità mentale anche nel secondo tempo in questa partita. Le ragazze hanno risposto benissimo, avevano voglia di giocare e avevano voglia di divertirsi. Questo avevamo chiesto dal primo giorno di stage, quindi c’era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. È stata un’esperienza grande per loro e anche per noi, io ho sempre sostenuto che l’Italia non ha un parco di giocatrici così ristretto come qualche volta sembra: ci sono tante giocatrici che hanno una buona mentalità e che stanno crescendo nei loro club, e abbiamo avuto il piacere di avere una nazionale vera e propria anche contando qualche assenza importante. Questo non può che far bene al nostro movimento. Abbiamo il sogno della qualificazione, ed è giusto cullarlo”.

Tedesco ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto quello che volevamo fare, prenderci il terzo posto. Ci confrontiamo con le campionesse Olimpiche, campionesse del mondo ed è un confronto che può solo arricchirci. Abbiamo preso una bella lezione quando abbiamo giocato contro la Francia e con la Slovenia secondo me potevamo stare un po’ più vicini nel punteggio, ma è tutta la questione di quanto tempo abbiamo per lavorare insieme e per far fare esperienza. Queste ragazze in poco tempo hanno già fatto un piccolo step e vuol dire che a qualcosa serve stare insieme, serve fare esperienza e l’esperienza è fondamentale. Noi abbiamo arricchito le ragazze e siamo usciti arricchiti come staff dalla conoscenza e dell’umanità di questao gruppo”.

Il percorso della Nazionale nel girone si concluderà con le sfide della 5^ giornata contro le campionesse iridate della Francia, il 3 aprile nuovamente a Chieti, e poi il 7 aprile a Lubiana contro la Slovenia (h 18:00).

Intanto, grazie alle affermazioni fatte registrare contro la Slovenia (35-20 e 41-22), la Francia è qualificata agli Europei 2024 con due turni d’anticipo. La formazione slovena potrebbe invece staccare il pass nel quinto turno contro la Lettonia.

L’Italia, da terza nel proprio raggruppamento, dovrà guardare ai propri risultati e a quelli provenienti dagli altri campi d’Europa, necessari per stilare la classifica delle quattro migliori terze degli otto gironi di qualificazione.