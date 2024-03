Pagelle Gand-Wevelgem 2024: Pedersen perfetto, battuto van der Poel. Gran gara di Milan

PAGELLE GAND-WEVELGEM 2024

Mads Pedersen, voto 10: per battere van der Poel devi essere perfetto, oggi il danese lo è stato. Sempre all’attacco, sin dalla prima parte di gara, non ha mai avuto paura di prendere il vento in faccia e ha dato lui le accelerazioni più importanti. Nel testa a testa con il campione del mondo in volata non c’è stata storia: al Fiandre sarà sicuramente tra i favoriti.

Mathieu van der Poel, voto 8,5: dopo la vittoria alla E3 ci si aspettava un altro dominio per il capitano dell’Alpecin-Deceuninck, ma oggi la gamba non sembrava quella dei giorni migliori. L’ultimo Kemmelberg ne è stata la dimostrazione, nel quale si è limitato a seguire Pedersen. In volata poi è stato costretto ad arrendersi.

Jordi Meeus, voto 8: grandissima gara per il belga che coglie un podio di lusso in casa. Si difende bene nel vento, non soffre in salita e batte fior fior di velocisti nella volata finale chiudendo terzo.

Jasper Philipsen, voto 7,5: la condizione resta eccezionale per il vincitore della Milano-Sanremo e della De Panne. La quarta piazza completa un periodo di gara super.

Jonathan Milan, voto 8: che gran gara per il friulano. Prova ad attaccare anche da lontano, non soffre sugli strappi e poi riesce comunque a giocarsi le proprie carte nella volata per il piazzamento, con il quinto posto finale.

Matteo Trentin, voto 7: il veterano della Tudor Pro Cycling Team si gioca le proprie carte al meglio. Le gambe non sono quelle dei giorni migliori, gli anni passano, ma la decima piazza è comunque un ottimo risultato.

Olav Kooij, voto 7: è lui, con un sesto posto, a salvare un bilancio tutt’altro che eccellente del Team Visma | Lease a Bike.