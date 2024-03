Classifica generale Giro di Catalogna 2024: Pogacar vince con distacchi biblici, Tiberi e Fortunato in top10

Tadej Pogacar ha vinto la Volta Catalunya, tradizionale corsa a tappe andata in scena in terra spagnola. Il fuoriclasse sloveno è stato assoluto dominatore dell’evento di livello World Tour: ha vinto quattro delle sette frazioni e ha conquistato anche la maglia di miglior scalatore e quella della classifica a punti. Il due volte vincitore del Tour de France, reduce dal trionfo alle Strade Bianche e dal terzo posto alla Milano-Sanremo, si è imposto in classifica generale con un vantaggio siderale nei confronti degli altri uomini saliti sul podio.

L’alfiere della UAE Emirates ha infatti fatto festa con un margine di addirittura 3’41” nei confronti dello spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e di 5’03” sul redivivo colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Il russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) e lo spagnolo Enric Mas sono rimasti giù dal podio, accusando rispettivamente 5’56” e 6’01”.

Antonio Tiberi è andato in crescendo nel corso della settimana, si è distinto nelle ultime tappe di montagna ed è riuscito a guadagnare una preziosa ottava posizione in classifica con un ritardo di 6’33” da Pogacar. Prestazione convincente da parte del portacolori della Bahrain-Victorious, che sta mettendo le basi sul suo futuro nelle corse a tappe.

Il ciclista italiano ha chiuso alle spalle dell’australiano Chris Harper e del francese Lenny Martinez. In top-10 anche Lorenzo Fortunato, ottimo decimo con la casacca dell’Astana Qazaqstan a 7’27” dal dominatore dell’evento. Di seguito la classifica generale finale del Giro di Catalogna 2024.

CLASSIFICA GENERALE GIRO DI CATALOGNA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 400 250 51″ 28:21:29

2 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 320 190 18″ 3:41

3 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 260 160 10″ 5:03

4 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 220 140 7″ 5:56

5 MAS Enric Movistar Team 180 120 3″ 6:01

6 HARPER Chris Team Jayco AlUla 140 110 ,,

7 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 120 100 6:02

8 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 100 90 7″ 6:33

9 ALMEIDA João UAE Team Emirates 80 80 ,,

10 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 68 70 7:27

11 POELS Wout Bahrain – Victorious 56 60 3″ 7:41

12 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 48 55 8:18

13 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 40 50 3″ 8:20

14 RUBIO Einer Movistar Team 32 45 9:04

15 BENNETT George Israel – Premier Tech 28 40 9:35

16 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 24 36 1″ 11:25

17 VERONA Carlos Lidl – Trek 24 32 11:46

18 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 24 28 12:27

19 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 24 24 13:56

20 HIRT Jan Soudal Quick-Step 24 20 14:07

21 KULSET Johannes Uno-X Mobility 16 18 15:15

22 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost 16 16 15:21

23 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos – BH 16 14 15:54

24 QUINN Sean EF Education – EasyPost 16 12 16:14

25 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 16 10 16:23

26 MARTIN Guillaume Cofidis 16 9 4″ 17:17

27 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 16 8 18:08

28 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 16 7 19:16

29 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 16 6 21:10

30 CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma 16 5 21:45

31 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost 8 5 23:40

32 LECERF William Junior Soudal Quick-Step 8 5 24:33

33 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe 8 5 27:42

34 MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 8 5 29:12

35 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 8 5 29:14

36 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 8 5 31:38

37 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 8 5 33:07

38 AGIRRE Jon Equipo Kern Pharma 8 5 34:24

39 LANGELLOTTI Victor Burgos – BH 8 5 34:47

40 KONRAD Patrick Lidl – Trek 8 5 34:49

41 OOMEN Sam Lidl – Trek 8 5 35:34

42 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 8 5 35:37

43 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 8 5 10″ 36:15

44 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 8 5 36:22 45 LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe 8 5 37:01

46 SOLER Marc UAE Team Emirates 8 5 2″ 37:30

47 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 8 5 39:00

48 HAIG Jack Bahrain – Victorious 8 5 39:13

49 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 8 5 40:40

50 PARRA José Félix Equipo Kern Pharma 8 5 42:49

51 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 4 5 2″ 43:39

52 WILLIAMS Stephen Israel – Premier Tech 4 5 4″ 44:15

53 PALZER Anton BORA – hansgrohe 4 5 45:16

54 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 4 5 1″ 45:57

55 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team 4 5 46:11

56 SOSA Iván Ramiro Movistar Team 2 5 47:00

57 YATES Simon Team Jayco AlUla 2 5 47:14

58 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 2 5 49:13

59 KNOX James Soudal Quick-Step 2 5 50:37

60 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 2 5 50:39

61 RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers 5 50:50

62 WOODS Michael Israel – Premier Tech 5 51:25

63 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 5 51:50

64 DE LA PARTE Víctor Euskaltel – Euskadi 5 53:00

65 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike 5 53:57

66 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma 5 55:19

67 KRON Andreas Lotto Dstny 5 56:32

68 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 5 56:43

69 ITURRIA Mikel Euskaltel – Euskadi 5 56:45

70 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 5 57:57

71 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA 5 1:01:00

72 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team 5 1:02:01

73 AULAR Orluis Caja Rural – Seguros RGA 5 1:03:18

74 BERWICK Sebastian Caja Rural – Seguros RGA 5 1:03:25

75 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 5 2″ 1:03:48

76 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA 5 1:03:50

77 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 5 1:04:13

78 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 6″ 1:04:34

79 LAURANCE Axel Alpecin – Deceuninck 5 10″ 1:04:47

80 URIANSTAD BUGGE Martin Uno-X Mobility 5 1:05:10

81 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 5 1:06:07

82 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 5 1:06:37

83 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 5 1:08:26

84 CARTHY Hugh EF Education – EasyPost 5 6″ 1:09:09

85 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 5 1″ 1:09:11

86 LASTRA Jonathan Cofidis 5 1:10:18

87 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 5 1:10:39

88 FERNÁNDEZ Sinuhé Burgos – BH 5 1:10:50

89 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5 1:11:02

90 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 5 1:11:31

91 WANDAHL Frederik BORA – hansgrohe 5 1:11:34

92 COMBAUD Romain Team dsm-firmenich PostNL 5 1:12:19

93 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 1″ 1:13:04

94 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 5 1:13:19

95 PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team 5 1:13:26

96 ADAMIETZ Johannes Lotto Dstny 5 1:13:55

97 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ 5 1:13:58

98 OKAMIKA Ander Burgos – BH 5 2″ 1:14:07

99 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma 5 2″ 1:17:00

100 HÄNNINEN Jaakko Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 1:17:28

101 PEÑA Jesús David Team Jayco AlUla 5 1:18:01

102 ARCAS Jorge Movistar Team 5 1:18:52

103 UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team 5 1:19:25

104 HERRADA Jesús Cofidis 5 1:19:31

105 LÓPEZ Harold Martín Astana Qazaqstan Team 5 1:19:58

106 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 5 1:20:57

107 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck 5 10″ 1:20:59

108 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 5 1:24:21

109 BARRÉ Louis Arkéa – B&B Hotels 5 1:25:49

110 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 5 1:25:58

111 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 5 1:27:22

112 GREGAARD Jonas Lotto Dstny 5 ,,

113 HUBY Antoine Soudal Quick-Step 5 1:27:31

114 UHLIG Henri Alpecin – Deceuninck 5 1:28:16

115 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 5 6″ 1:28:58

116 FERNÁNDEZ Samuel Caja Rural – Seguros RGA 5 3″ 1:31:39

117 APARICIO Mario Burgos – BH 5 1:34:49

118 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 5 1″ 1:34:53

119 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 5 2″ 1:35:23

120 MURGUIALDAY Jokin Caja Rural – Seguros RGA 5 1:36:24

121 ANDERSEN Idar Uno-X Mobility 5 9″ 1:39:22

122 DAVY Clément Groupama – FDJ 5 1:39:47

123 BARTHE Cyril Groupama – FDJ 5 1:40:14

124 ETXEBERRIA Asier Euskaltel – Euskadi 5 1:46:27

125 ISASA Xabier Euskaltel – Euskadi 5 6″ 1:46:43

126 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 5 1:46:57

127 WOOD Harrison Cofidis 5 1:48:27

128 JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility 5 1:52:17

129 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 5 1:53:52

130 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 5 1″ 1:56:29

131 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny 5 1:56:32

132 SAINBAYAR Jambaljamts Burgos – BH 5 1:57:24

133 LIEPIŅŠ Emīls Team dsm-firmenich PostNL 5 4″ 1:58:34

134 NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

135 MARIT Arne Intermarché – Wanty 5 6″ 2:01:13

136 JAIME Álex Equipo Kern Pharma 5 2:02:13