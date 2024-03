Olimpiadi Parigi 2024, russi e bielorussi non parteciperanno alla cerimonia d’apertura

Il conto alla rovescia procede e le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più. Inevitabilmente, quanto sta accadendo nel conflitto in Ucraina va a influenzare anche la rassegna a Cinque Cerchi di scena dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese. Ebbene, da parte del CIO è arrivata la comunicazione che gli atleti russi e bielorussi, che parteciperanno da neutrali in questa edizione, non prenderanno parte alla cerimonia d’apertura. Il tutto non si terrà in uno stadio, ma sarà la Senna lo scenario speciale davanti una platea di circa 300.000 spettatori.

Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters, “Non parteciperanno alla sfilata delle delegazioni durante la cerimonia di apertura, poiché si tratta di atleti individuali“, ha dichiarato l’organismo olimpico dopo una riunione del consiglio esecutivo. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che da tempo si oppone alla presenza russa alle Olimpiadi, ha accolto con favore la decisione: “Prendo atto di quanto stabilito dal CIO riguardo alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Questa decisione è un passo nella giusta direzione“, ha detto in una nota alla Reuters.

“Da parte mia ho sempre mantenuto una posizione molto chiara sull’argomento, rifiutando fin dall’inizio del conflitto la partecipazione degli atleti russi ai Giochi Olimpici. Come ho avuto l’opportunità di dire al Consiglio comunale di Kiev nel febbraio 2023, finché le forze russe continueranno a bombardare il territorio ucraino, prendendo di mira la popolazione civile, finché i soldati russi occuperanno questo territorio, non voglio che gli atleti russi prendano parte negli eventi sportivi. Parigi sarà sempre al fianco del popolo ucraino“, la posizione di Hidalgo.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha poi chiarito che gli atleti (russi e bielorussi) che si qualificheranno saranno poi controllati da un comitato di tre membri del CIO al fine di soddisfare i criteri di ammissibilità stabiliti dall’organismo olimpico. La giuria sarà presieduta dalla vicepresidente del CIO Nicole Hoevertsz e comprende l’ex campione di basket NBA, Pau Gasol, e l’ex campione olimpico di tennistavolo sudcoreano Ryu Seung-min.

Gli atleti che sostengono attivamente la guerra, che Mosca definisce una “operazione militare speciale“, o che hanno un contratto con l’esercito non potranno disputare i Giochi. È stato reso noto anche che circa 36 atleti russi e 22 bielorussi dovrebbero partecipare a Parigi, rispetto alla squadra russa di 330 unità alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. La Bielorussia aveva, invece, una squadra di 104 nei Giochi in Giappone.