Nuovo cambio di percorso al Giro d’Italia 2024? Un sindaco nega il transito alla cronometro…

Un nuova modifica di percorso potrebbe essere all’orizzonte per il Giro d’Italia 2024. La cronometro individuale Castiglione delle Stiviere-Desenzano, quattordicesima frazione della Corsa Rosa, dovrebbe transitare per il comune bresciano di Pozzolengo attorno al 19mo chilometro.

Paolo Bellini, primo cittadino del paese con circa 3.500 abitanti, ha però negato il transito alla carovana sul territorio comunale. Il sindaco sembra inamovibile, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Repubblica: “A me non ha chiesto niente nessuno. Per quanto mi riguarda il Giro d’Italia qui non passerà“. Le ragioni starebbe nel mancato coinvolgimento del Comune e nella difficoltà a garantire la chiusura in sicurezza dell’arteria principale di Pozzolengo.

Paolo Bellini ha puntualizzato al Corriere della Sera: “Non sarà il mio diniego a fermare il Giro, ma da mesi si parla del suo passaggio sul territorio di Pozzolengo e la nostra amministrazione non è mai stata interpellata. Ora è arrivata una comunicazione da parte dell’organizzazione in cui mi si chiede di chiudere la strada principale del paese per tutta la giornata del 18 maggio e di garantire la sicurezza alle intersezioni, ma io non ho neanche il personale sufficiente per farlo“.

Il percorso pootrebbe mutare, con una deviazione verso Vaccarolo di Desenzano dopo il passaggio di Solferino, passando sotto la Torre di San Martino anziché a lato e in questo modo il chilometraggio di tappa (31 chilometri) non subirebbe cambiamenti significativi, come riporta il Giornale di Brescia. Un’altra possibilità sarebbe quella di prestare personale e transenne a Pozzolengo, come ha suggerito l’assessore allo sport di Desenzano.