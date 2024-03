Nuoto di fondo, trio delle meraviglie nella Coppa del Mondo a Soma Bay: Acerenza, Paltrinieri e Verani sul podio

Segnali importanti arrivano dalla tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo in casa azzurra. Nelle acque libere di Soma Bay (Egitto), il Bel Paese è stato rappresentato alla grande e il merito è tutto del gruppo allenato da Fabrizio Antonelli. Sì, perché nelle prime tre posizioni della 10 km egiziana Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani hanno lasciato il segno.

E’ stato il lucano a prevalere in questa sorta di campionato italiano traslato in Egitto con il tempo di 1h55’26” a precedere Greg (1h55’28″90), in una prova insolitamente di rimonta, e Verani (1h55’29″50). Il primo a toccare il tabellone del partito “No-Italia” è stato il francese Marc Antoine Olivier, giunto a 12″ da Mimmo. Settima piazza per il quarto italiano della serie, Marcello Guidi (1h55’35″80)

Per quanto concerne la gara femminile, ad alzare la voce è stata colei che a Fukuoka (Giappone) si produsse nella magica doppia 5-10 km a livello iridato, ovvero la tedesca Leonie Beck. Anche in questo caso parliamo di un successo legato al gruppo di Antonelli, dal momento che la teutonica è legata molto alla gestione tricolore di Ostia.

Una gara che si è decisa al fotofinish, premiando Beck in 2h04’31″00 a precedere l’ungherese Bettina Fabian, distanziata di 40 centesimi e la spagnola Angela Marinez Guillen a +2″8. Quarta l’azzurra Ginevra Taddeucci che ha concluso in 2h04’35″30. Più distante Barbara Pozzobon, tredicesima in 2h04’39″40.