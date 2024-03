Norris: “Sarà difficile lottare con Ferrari e Red Bull, oggi particolarmente a mio agio con la macchina”

Prosegue l’ottimo weekend di Lando Norris. Il britannico infatti ha conquistato un piazzamento al quarto posto in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Il pilota della McLaren nello specifico è stato preceduto solo dal tridente formato da Max Verstappen, Carlos Sainz e Sergio Perez, dimostrando di avere particolarmente confidenza con il tracciato dell’Albert Park di Melbourne.

Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha rilasciato le prime impressioni a caldo: “Sono contento di oggi. Lottare con la Red Bull e la Ferrari sarà una sfida dura, ma se riuscissimo a stare davanti a qualcuno, sarei felice. Oggi in macchina mi sono sentito particolarmente a mio agio, sensazione che non ho molto spesso“.

In ultimo Norris ha aggiunto: “Mi aspetto che la Red Bull sia un passo avanti rispetto alle gomme. Potresti iniziare a vedere che le cose cominciano a essere buone dopo il quindicesimo giro“.