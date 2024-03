Niente pausa per Sinner: subito il quarto con Machac! Le date delle prossime partite a Miami

E’ approdato ai quarti di finale Jannik Sinner, testa di serie numero 2 del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro tornerà in campo già domani, quando affronterà il ceco Tomas Machac, giustiziere di Matteo Arnaldi nel quarto turno.

In caso di vittoria, poi, Sinner tornerà in campo per le semifinali, dopo aver osservato un giorno di riposo, venerdì 29, contro uno tra il cileno Nicolas Jarry ed il russo Daniil Medvedev. L’eventuale finale, inoltre, si giocherà a Pasqua, ed inizierà non prima delle ore 21.00 italiane.

La diretta tv dei match di Jannik Sinner nel torneo di Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MIAMI 2024

Mercoledì 27 marzo

Quarti di finale (primi 2 incontri, parte bassa del tabellone)

Jannik Sinner (Italia, 2) – Tomas Machac (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 04.00) e su Sky Sport Uno (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 04.00)

Giovedì 28 marzo

Quarti di finale (ultimi 2 incontri, parte alta del tabellone)

Non sarà in campo Jannik Sinner – Diretta tv su Sky Sport Tennis (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 04.00) e su Sky Sport Uno (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 04.00)

Venerdì 29 marzo

Semifinali singolare maschile e doppio femminile

vincente Sinner-Machac contro vincente Jarry-Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Tennis (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 02.00) e su Sky Sport Uno (dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 24.00 alle 02.00)

Sabato 30 marzo

Finali singolare femminile e doppio maschile

Finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis dalle 17.30

Finale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis dalle 20.00

Domenica 31 marzo

Finale singolare maschile e doppio femminile

Finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 18.30

Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 21.00

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.