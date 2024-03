Trento-Monza e Perugia-Milano, semifinali Superlega volley 2024: le date da gara-1 a gara-5, orari, programma, tv

Domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua, iniziano le serie delle semifinali dei playoff Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Trento-Monza e Perugia-Milano partoriranno le due finaliste che andranno a giocarsi tutto nella serie finale.

I campioni d’Italia in carica si sono sbarazzati 3-0 di Modena, e ora attendono i sorprendenti brianzoli di Massimo Eccheli. Sfida che in stagione si è già giocata più volte, e nella partita più importante, quella in semifinale di Coppa Italia, è stata proprio Monza ad estromettere i ragazzi di Fabio Soli. Nell’altra semifinale va in scena la riedizione del primo turno del campionato scorso, quando Milano estromesse la favoritissima Perugia dalla corsa al titolo. I meneghini sono cresciuti ulteriormente, hanno dimostrato di poter giocare una pallavolo di altissimo livello ma soprattutto di non cadere quasi mai in momenti di down. Se la squadra di Piazza è arrivata a gara-5 con Piacenza, i Block Devils sono stati perfetti contro Verona, riuscendo a disinnescare una potenziale bomba ad orologeria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Monza e Perugia-Milano, serie valide per le semifinali Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. La Rai deve ancora comunicare quali partite saranno trasmesse in chiaro e in diretta streaming su Rai Play (per quel che riguarda eventuali gara-4 e gara-5); mentre tutti gli incontri saranno visibili in streaming, previo abbonamento, su VBTV.

TABELLONE SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

[1] Trento vs [5] Monza

[2] Perugia vs [6] Milano

CALENDARIO SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

Gli orari dettagliati di eventuali gara-4 e gara-5 devono ancora essere comunicati. Possibili anticipi e posticipi di un giorno.

SEMIFINALI

Gara-1: domenica 31 marzo

Ore 18.00 Trentino-Monza – Diretta TV su RaiSport HD

Ore 19.00 Perugia-Milano

Gara-2: mercoledì 3 aprile

Ore 20.30 Monza-Trentino – Diretta TV su RaiSport HD

Ore 20.30 Milano-Perugia

Gara-3: domenica 7 aprile

Ore 17.00 Trentino-Monza

Ore 18.00 Perugia-Milano – Diretta TV su RaiSport HD

Eventuale gara-4: giovedì 11 aprile

Eventuale gara-5: domenica 14 aprile

PROGRAMMA SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: gara-1 e gara-2 Trentino-Monza su RaiSport HD, gara-3 Perugia-Milano su RaiSport HD. Gara-4 e gara-5 ancora da comunicare

Diretta streaming: su Rai Play verranno trasmesse le partite che andranno in onda in chiaro. Tutti i match saranno visibili su VBWT.

Diretta live testuale: OA Sport