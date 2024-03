NBA, risultati della notte (2 marzo): Giannis Antetokounmpo fa 46 e i Bucks volano, Celtics travolgenti sui Mavericks

Nove partite in una combattuta notte NBA, nella quale continuano a delinearsi i quadri dei playoff. E, ormai, iniziano anche a essere ufficiali alcuni ingressi nella postseason, mentre stranamente non infuria più di tanto, per il momento, la lotta per entrare nei play-in. Ma andiamo nei dettagli.

Ormai già qualificati per giocare la fase successiva della stagione, i Boston Celtics (47-12) fanno festa demolendo i Dallas Mavericks (34-26) per 138-110 nonostante la tripla doppia di Luka Doncic da 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Tutto il quintetto Celtics ava in doppia cifra, con Jayson Tatum a quota 32, Jaylen Brown a 25 e Kristaps Porzingis a 24.

Vincono anche i Philadelphia 76ers (34-25), che si guadagnano il 121-114 sugli Charlotte Hornets (15-45) in virtù dei 31 e 12 di Tobias Harris e soprattutto dei 33 di Tyrese Maxey; dall’altra parte non bastano i 27 e 11 di Miles Bridges e gli ottimi contributi dalla panchina di Williams, Micic e Bertans. 100-110 per i Cleveland Cavaliers (39-20) sui Detroit Pistons (9-50): gara dominata dai Cavs con i 29 punti di Darius Garland e i 22 e 17 rimbalzi di Evan Mobley. Per i Pistons 21 e 10 assist di Cade Cunningham, per Simone Fontecchio 7 punti, 2 rimbalzi, un assist e 2 rubate in 25’09”.

A proposito di italiani, non gioca molto Danilo Gallinari nella vittoria dei Milwaukee Bucks (40-21) sui Chicago Bulls (28-32) per 97-113. Il suo contributo è di un rimbalzo in 6’21”, ma il protagonista assoluto è Giannis Antetokounmpo, che scrive 46 e 16 sul tabellino. Inutile fermarlo, anche per i 22 di Coby White dall’altra parte. Roboante il 140-115 dei Los Angeles Clippers (38-20) sui Washington Wizards (9-51): 28 di James Harden, 27 di Kawhi Leonard e 22 di Paul George bastano e avanzano per neutralizzare i 32 di Kyle Kuzma.

I Golden State Warriors (32-27) superano i Toronto Raptors (22-38) per 105-120: ai canadesi non bastano i 23 di RJ Barrett perché colpiscono al meglio delle loro possibilità Steph Curry con 25 e Jonathan Kuminga con 24 punti. I New Orleans Pelicans (36-25) fano ciò che vogliono degli Indiana Pacers (34-27), in cui tanti segnano, ma nessuno spicca. Per i vincitori di serata 34 di Brandon Ingram e 28 dalla panchina di Trey Murphy III.

Serve il supplementare ai Sacramento Kings (34-25) per avere ragione dei Minnesota Timberwolves (42-18) per 120-124. Merito di un clamoroso Malik Monk in uscita dalla panchina, con 39 punti ad aiutare fattivamente i 21 e 15 rimbalzi di Domantas Sabonis. Non bastano, in questo modo, i 26 di un encomiabile Jaden McDaniels. Infine, i Portland Trail Blazers (16-42) si regalano una gran notte contro i Memphis Grizzlies (20-40): 92-122 con Dalan Banton e Jabari Walker a quota 19 contro i 21 di Jake LaRavia e i 19 di Lamar Stevens.

