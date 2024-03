NBA, le partite della notte: Minnesota, colpo esterno a Salt Lake City. Boston passeggia su Detroit (senza Fontecchio)

Altra nottata NBA in soffitta, con otto partite giocate. Vittoria in rimonta per i Minnesota Timberwolves sul campo degli Utah Jazz, che rimangono così in corsa per la prima piazza: nel 104-114 finale è protagonista il solito Anthony Edwards con 32 punti ed una schiacciata irreale su John Collins che entra di diritto nella top 10 degli highlights stagionali. Sempre parlando di prime della classe, vittoria numero 54 stagionale per i Boston Celtics, che superano agilmente i Detroit Pistons, senza Simone Fontecchio e Cade Cunningham, per 119-94 al Garden; senza Jayson Tatum, è Jaylen Brown a fare la parte del leone con 31 punti.

Quarta vittoria in fila per i New York Knicks, che superano i Golden State Warriors di Steph Curry per 112-119: sono 27 per il futuro hall of famer, ma la squadra di Tom Thibodeau ringrazia i 34 punti di Jalen Brunson, il career high di Miles McBride a quota 29 e la tripla doppia (con brutte percentuali) di Josh Hart, mai uscito dal campo. Una sconfitta che taglia un po’ le gambe ai Warriors in ottica lotta per un posto diretto nei play-off ad Ovest, poiché nel mentre i Sacramento Kings vincono al supplementare sui Memphis Grizzlies ed i Los Angeles Lakers superano facilmente gli Atlanta Hawks (27 e 10 assist di D’Angelo Russell, 25+10 per LeBron James).

Tornando invece ad Est, importante successo per i Philadelphia 76ers sui Miami Heat, nel 98-91 finale è Tyrese Maxey a fare la parte del leone con 30 punti e 10 assist oltre ad 8 rimbalzi. Tornano al successo i Cleveland Cavaliers, che superano per 103-108 gli Indiana Pacers con i 23 punti a testa di Jarrett Allen e Caris LeVert, mentre i Chicago Bulls hanno la meglio nel finale sui Portland Trail Blazers e rimangono saldi al nono posto ad Est.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Indiana Pacers-Clevaland Cavaliers 103-108

Philadelphia 76ers-Miami Heat 98-91

Boston Celtics-Detroit Pistons 119-94

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 110-107

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 104-114

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 121-111

Golden State Warriors-New York Knicks 112-119

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 136-105