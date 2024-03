NBA, i risultati della notte (31 marzo): Giannis trascina i Bucks ad Atlanta, vincono anche Celtics e Magic

Nella serata di ieri e nella notte italiana si sono giocate tre partite della stagione 2023-2024 di NBA . Il match più affascinante era sicuramente Pelicans-Celtics, con due delle squadre più lanciate verso i playoff a sfidarsi, ma importante anche Atlanta-Milwaukee, con gli Hawks a caccia di punti play-in. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vincono in trasferta i Boston Celtics che si impongono in casa dei New Orleans Pelicans per 92-104. Match dai due volti, con il primo tempo tutto di marca NOP, che toccano anche il +11, mentre nella ripresa scappano via i Boston Celtics, guidati da Jayson Tatum e Kristaps Porzingis. Celtics che così scacciano i fantasmi del doppio ko contro Atlanta, mentre ai New Orleans Pelicans non bastano i 25 punti del top scorer Zion Williamson.

Successo netto, invece, per gli Orlando Magic che demoliscono i Memphis Grizzlies 118-88. Match senza storia che riporta al successo i Magic dopo tre sconfitte consecutive e partita stranissima, con ben 9 giocatori di Orlando che mettono a segno una tripla e padroni di casa che chiudono con un 22/44 da oltre l’arco. E se il top scorer è Jordan Goodwin dei Grizzlies con 16 punti e 11 rimbalzi, in casa Magic sono ben 7 i giocatori in doppia cifra.

Importante successo esterno anche per i Milwaukee Bucks che espugnano il campo degli Atlanta Hawks 113-122. Dopo una buona partenza degli Hawks, da metà primo quarto salgono in cattedra i Bucks, che rimontano, sorpassano e scappano, toccando anche il +21 nel terzo quarto. E se i Bucks hanno dominato, la sfida nella sfida più affascinante è stata quella tra Giannis Antetokounmpo e Bogdan Bogdanovic. Il primo ha chiuso con 36 punti, 16 rimbalzi e 8 assist in poco meno di 38’ in campo, il secondo ha collezionato 38 punti e 10 rimbalzi, ma non sono bastati i suoi. Out, invece, Danilo Gallinari.

I RISULTATI DELLA NOTTE (31 MARZO)

