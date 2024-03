NBA, i risultati della notte (27 marzo): i Lakers battono i Bucks dopo due Overtime. Vittorie esterne per Warriors e Mavericks

Sono solo quattro le partite disputate questa notte per la NBA, dove come sempre non sono mancate le grandissime emozioni e giocate da parte dei campioni che militano nella Lega cestista più famosa al mondo. Andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Servono ben due overtime ai Los Angeles Lakers (40-32) per piegare la resistenza dei Milwaukee Bucks (46-25) per 124-128. I padroni di casa impongono subito il proprio ritmo con un primo quarto da 32-16, rimanendo ben al di sopra della doppia cifra di vantaggio anche alla seconda sirena (58-42). Nella ripresa i Lakers accennano ad una timida reazione, ma i campioni del 2021 mantengono un margine rassicurante dopo 36’ (88-74). Nella frazione conclusiva i californiani tentano la disperata rimonta riuscendo ad impattare nel punteggio (101-101), portando così la partita ai tempi supplementari. Il primo finisce sul 117-117, rendendo così necessario un secondo overtime dove i Lakers riescono a trovare il guizzo decisivo per portarsi a casa la sfida (124-128). Austin Reaves piazza una tripla doppia da 29 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, con 34 punti e 23 rimbalzi di Anthony Davis e 29 punti con 12 assist di D’Angelo Russell – ai Bucks non bastano la tripla doppia di Giannis Antetokoumpo (29 punti, 21 rimbalzi ed 11 assist) ed i 27 punti di Damian Lillard, mentre non ha giocato il nostro Danilo Gallinari.

Colpo esterno anche dei Golden State Warriors (37-34) sui Miami Heat (39-33) per 92-113. La franchigia della Florida si trova avanti alla prima sirena (26-24), con i Warriors che replicano nel parziale successivo mantenendo il contatto con gli avversari prima dell’intervallo lungo (55-53). Nella ripresa gli ospiti innestano le marce alte ed operano il sorpasso (75-85), incrementando il margine nel quarto conclusivo senza concedere diritto di replica agli Heat: finisce 92-113 in favore dei Warriors, con 28 punti di Klay Thompson e 18 di Jonathan Kuminga oltre ai 17 di Steph Curry– 24 punti e 9 rimbalzi di Bam Adebayo e 15 punti equamente divisi tra Terry Rozier e Haywood Highsmith per Miami.

Vittoria fuori casa anche per gli Oklahoma City Thunder (50-21) sui New Orleans Pelicans (44-28) per 112-119. New Orelans inizia bene il primo quarto (34-33), ma subisce subito la reazione ospite con i Thunder che aumentano l’intensità nel secondo parziale volando a +15 prima di rientrare negli spogliatoi (58-73). Nella terza frazione Oklahoma City tocca anche il +20 (68-88), ma i Pelicans ritrovano fluidità in attacco e risalgono la china fino al -6 (90-96). Nel parziale finale i padroni di casa trovano la forza anche per mettere il naso avanti (112-109), ma i Thunder mantengono i nervi saldi e piazzano la zampata decisiva per il 112-119 con cui si aggiudicano la sfida. 26 punti per Jalem Williams e 25 punti per Josh Giddey tra le fila di Oklahoma City, oltre ai 24 punti e 8 assist di Shai Gildeous-Alexander – 29 punti e 10 rimbalzi per Zion Williamson e 23 punti di CJ McCollum per i Pelicans.

Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Dallas Mavericks (43-29) espugnano Sacramento battendo i Kings (42-30) per 96-132. Partita equilibrata alla prima sirena (28-31), con i texani che rimangono a +5 all’intervallo lungo (53-58). Nel terzo quarto Dallas preme sull’acceleratore e lascia i californiani letteralmente al palo (69-94), con i Kings che cedono di schianto nel parziale conclusivo scivolando anche a -39 (88-127) cercando di limitare seppur parzialmente i danni con il 96-132 con cui i Mavericks fanno saltare il fattore campo. Doppia doppia di Luka Doncic con 28 punti e 11 rimbalzi insieme ai 24 di Kyire Irving, con 22 punti di Tim Hardaway Jr. subentrato dalla panchina – 18 punti di De’Aaron Fox e tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis con 12 punti, 11 rimbalzi e 9 assist tra i Kings.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 124-128 d2Ts

Miami Heat-Golden State Warriors 92-113

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 112-119

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 96-132