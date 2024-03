NBA, i risultati della notte (21 marzo): nella notte delle triple doppie vincono Bucks, Mavericks e Rockets

Potrebbe quasi chiamarsi la notte delle triple doppie realizzate o sfiorate, quella appena trascorsa in NBA. Sette le partite giocate, tantissimi i dilemmi che ancora sono da sciogliere tra playoff e play-in. Ma, con la volata finale ormai pienamente imperante, è chiaro tutto il quadro delle 10 in postseason a Est, mentre a Ovest una rincorsa ben precisa c’è ancora.

Sconfitta decisamente sanguinosa per i Sacramento Kings (40-29) nei confronti dei Washington Wizards (12-58): del 109-102 i capitolini non sanno che farsene, mentre una vittoria in più o in meno può fare la differenza tra playoff e play-in per i californiani. Spiccano i 31 di Kyle Kuzma da una parte, dall’altra 25 di De’Aaron Fox e 20 (dalla panchina) di Malik Monk. Sfida molto più accesa, in termini di classifica (i posizionamenti sono simili), tra Orlando Magic (42-28) e New Orleans Pelicans (42-27). A vincere è la franchigia della Florida per 121-106. Seconda tripla doppia in carriera per Paolo Banchero, che peraltro ci mette solo tre quarti ad arrivarci: 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per lui. Per i Pelicans 20 di Zion Williamson e 21 di Trey Murphy III dalla panchina.

Giornata di ordinaria amministrazione per i Milwaukee Bucks (45-25) ben al di là del 115-108 finale sui Brooklyn Nets (26-44). Stavolta l’uomo copertina è Damian Lillard con 30 punti e 12 assist, con Giannis Antetokounmpo che scrive 21 e 9 rimbalzi. Per i Nets in tre oltre quota 20 e Mikal Bridges a 24. In quota Bucks non è sceso in campo Danilo Gallinari. Gli Houston Rockets (34-35) superano per 127-117 i Chicago Bulls (34-36): è la settima vittoria consecutiva, nonché la continuazione di una disperata rimonta verso il play-in a Ovest distante ora due successi. 26 i punti di Jalen Green e 23 quelli di Dillon Brooks da una parte, mentre i sorprendenti 35 di Ayo Dosunmu non bastano ai Bulls.

Per i Dallas Mavericks (41-29) importante 113-97 sugli Utah Jazz (29-40) in virtù anche e soprattutto dell’accoppiata Luka Doncic-Daniel Gafford, che mette insieme 34 e 24 punti rispettivamente contro i 21 di Lauri Markkanen. Anche i Denver Nuggets (49-21) non sono da meno: 113-100 sui New York Knicks (41-28), con tanto di ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (30-14-11) contro i 26 di Jalen Brunson. Infine, ci pensa Devin Booker con 30 a mettere benzina nel serbatoio dei Phoenix Suns (41-29) contro gli Atlanta Hawks (30-39). Nel 128-115 anche i 21 dalla panchina di Eric Gordon, mentre dall’altra parte la linea statistica di Dejounte Murray dice 29-9-10 e ce ne sono 22 di De’Andre Hunter.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

