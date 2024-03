NBA, i risultati della notte (20 marzo): Jokic lancia Denver oltre l’ostacolo Wolves, tripla doppia di Doncic con gli Spurs

Nella notte italiana si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tra le sfide andate in scena le più attese erano il derby texano tra San Antonio e Dallas, mentre il big match della Western Conference vedeva in campo Minnesota e Denver. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Vincono in trasferta i Denver Nuggets che superano i Minnesota Timberwolves 112-115. Il big match della Western Conference si conferma una sfida affascinante ed equilibrata, anche se fin da subito Denver dimostra di avere qualcosa in più. Ma pur toccando il +18 rischia la beffa nell’ultimo quarto, anche se come al solito è Nikola Jokic, con 35 punti e 16 rimbalzi, a indirizzare la squadra verso la vittoria.

Vittoria anche per i Dallas Mavericks che espugnano il campo dei San Antonio Spurs 107-113. Era anche la sfida tra Victor Wembanyama e Luka Doncic, con il giovane talento francese che chiude in doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi, ma deve inchinarsi a Doncic, che gli serve una tripla doppia da 18 punti, 10 rimbalzi e ben 16 assist.

Nelle altre tre sfide di giornata gli Orlando Magic superano i Charlotte Hornets 112-92, guidando sempre il match e con 21 punti di Cole Anthony; gli Houston Rockets espugnano il campo dei Washington Wizards con un rotondo 114-137, tutto nato nella ripresa e con 42 punti di Jalen Green; mentre i New Orleans Pelicans battono i Brooklyn Nets 91-104, con 28 punti di Zion Williamson.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 MARZO)

Orlando Magic – Charlotte Hornets 112-92

Washington Wizards – Houston Rockets 114-137

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 91-104

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 107-113

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 112-115