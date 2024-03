NBA, i risultati della notte (11 marzo): Anthony Davis trascina i Lakers, sorride anche Gallinari con i Bucks. Bene anche Thunder e 76ers

Si sono completate da poco le nove partite andate in scena in NBA per la regular season 2023-2024, disputate tra la tarda serata italiana di ieri e le prime ore di oggi. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Milwaukee Bucks (42-23) battono a domicilio i Los Angeles Clippers (41-22) per 117-124 con Giannis Antetokoumpo e Damian Lillard autori di una doppia doppia (34 punti e 10 assist per il greco, 35 punti ed 11 assist per l’ex Portland), mentre il nostro Danilo Gallinari mette a referto 3 punti in 60 sul parquet – 26 punti di Nick Powell per i Clippers partendo dalla panchina. Vittoria esterna anche per gli Houston Rockets (29-35) sul campo dei Sacramento Kings (36-27) per 104-112 grazie a 22 punti di Fred VanVleet per gli ospiti, con Domantas Sabonis che tra i Kings accarezza la tripla doppia (25 punti, 15 rimbalzi ed 8 assist). Colpo fuori casa anche per gli Indiana Pacers (36-29) sugli Orlando Magic (37-28) col punteggio di 97-111 grazie ad una rimonta decisiva nella ripresa: 20 punti equamente divisi tra Tyrese Haliburton e Pascal Siakam per Indiana, mentre per i Magic il top scorer è Paolo Banchero con 19 punti.

Anche i Washington Wizards (11-53) fanno saltare il fattore campo contro i Miami Heat (35-29) per 108-110: decisivo Kyle Kuzma con i suoi 32 punti e 9 assist, mentre a Miami non bastano i 16 punti ed altrettanti rimbalzi messi a referto da Bam Adebayo. Blitz dei New Orleans Pelicans (39-25) ad Atlanta contro gli Hawks (29-35) per 103-116: Zion Williamson trascina i suoi con 27 punti insieme a CJ McCollum con 20 punti, mentre per gli Hawks 25 punti di Bogdan Boganovic e 21 punti ed 11 assist di Dejounte Murray. Non tremano in casa gli Oklahoma City Thunder (45-19) contro i Memphis Grizzlies (22-43) per 124-97: Shai Gilgeous-Alexander è il migliore dei suoi con 24 punti insieme a Cason Wallace con 20 punti subentrato dalla panchina, mentre per i Grizzlies GG Jackson piazza 30 punti.

I Brooklyn Nets (26-39) sorprendono i Cleveland Cavaliers (41-23) per 101-120 con un terzo quarto da 29-44 di parziale che di fatto spacca la partita in due: 29 punti di Cam Thomas e 25 di Mikal Bridges decisivi per i Nets, con Georges Niang ultimo dei suoi ad arrendersi (20 punti). I Philadelphia 76ers (36-28) violano il Madison Square Garden di New York prevalendo sui Knicks (37-27) per 73-79: doppia doppia per Kelly Oubre Jr. (18 punti e 10 rimbalzi) e 16 punti di Buddy Hield per gli ospiti, con Jalen Brunson autore di 19 punti tra le fila dei Knicks ma non bastano a ribaltare l’inerzia. Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Lakers (36-30) vincono sui Minnesota Timberwolves (44-21) per 109-120: Anthony Davis si prende la coperatina con 27 punti e ben 25 rimbalzi, mentre LeBron James sfiora la tripla doppia con 29 punti, 8 rimbalzi e 9 assist – 25 punti equamente divisi tra Anthony Edwards e Naz Reid tra i Timberwolves.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 117-124 (giocata il 10 marzo)

Sacramento Kings-Houston Rockets 104-112 (giocata il 10 marzo)

Orlando Magic-Indiana Pacers 97-111 (giocata il 10 marzo)

Miami Heat-Washington Wizards 108-110 (giocata il 10 marzo)

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans 103-116 (giocata il 10 marzo)

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 93-124

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 101-120

New York Knicks-Philadelphia 76ers 73-79

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 120-109