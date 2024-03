Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2024: programma, orari, tv, streaming

Si chiude il prossimo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024, quando andrà in scena il quinto turno del torneo. E sabato, con calcio d’inizio alle 15.15, chiude il suo torneo l’Italia scendendo in campo a Cardiff contro il Galles. Gli azzurri sognano il terzo risultato utile consecutivo (che potrebbe valere anche il terzo posto finale), mentre per i britannici ci si gioca l’evitare l’ultimo posto in classifica.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la fantastica vittoria ottenuta a Roma contro la Scozia, che assieme al pareggio ottenuto a Lille contro la Francia significa 7 punti in classifica. Il che vuol dire quinto posto, ma a soli 4 punti dal podio e una vittoria in Galles e i contemporanei ko (senza bonus) di Scozia e Francia vorrebbero dire terzo posto finale.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostra in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedono in campo l’Italia sono trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri vanno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO GALLES-ITALIA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Sabato 16 marzo

Ore 15.15 Galles-Italia – Diretta TV su Sky Sport Uno e TV8

PROGRAMMA GALLES-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport