NASCAR, Kyle Larson completa una giornata perfetta a Las Vegas

Kyle Larson vince a Las Vegas nella NASCAR Cup Series. Il #5 di Hendrick Motorsports ottiene la 24a affermazione in carriera, la terza nello specifico catino che sorge nello Stato del Nevada. Il californiano trionfa dopo una domenica perfetta ed una bella lotta nel finale contro Tyler Reddick.

La prima parte della ‘Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube’ si è aperta con una breve bandiera rossa dopo un impatto contro le barriere di curva 1-2 da parte di Chris Buescher (RFK Racing Ford #17). L’americano è stato il secondo del gruppo dopo Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ad avere un problema alle gomme, la direzione gara ha dovuto intervenire dopo la seconda caution al fine di riparare le barriere.

Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Kyle Busch (RCR Chevrolet #8) si sono spartiti successivamente l’affermazione nella Stage 1, il californiano ha avuto la meglio sul padrone di casa che settimana scorsa ha perso per 7 millesimi la corsa in uno storico photofinish contro Ryan Blaney #12 ed il messicano Daniel Suarez.

La terza corsa dell’anno, la prima all’intero di un tradizionale catino da 1 miglio e mezzo, è successivamente passata nelle mani di Kyle Larson. L’ex campione della categoria ha infatti dominato la Stage 2 ed ha continuato ad amministrare la situazione fino a 30 giri dalla fine. Tutto è stato rimesso in discussione dopo una ‘tregua’, la bandiera gialla è tornata protagonista dopo un testacoda da parte di Corey LaJoie (Spire Motorsports Chevrolet #7).

La riconoscibile Chevy Camaro #5 targata HendrickCars.com ha continuato a controllare le operazioni anche nel successivo restart respingendo Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45). Entrambi hanno dato del filo da torcere all’avversario, assoluto favorito della vigilia.

Il finale è stato in ogni caso più che mai avvincente con il netto recupero da parte di Reddick nei confronti di Larson. Il due volte campione della NASCAR Xfinity Series ha attaccato a più riprese il 31enne nativo di Elk Grove, l’alfiere di Toyota ha dovuto arrendersi all’arrivo per 4 decimi. Larson precede Reddick, Ryan Blaney (Penske Ford #12), Chastain, Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) e Noah Gragson (Haas Ford #10). Hendrick Motorpsorts ottiene la seconda affermazione in tre prove, Chevrolet continua ad imporsi dopo Daytona ed Atlanta.

Prossima competizione a Phoenix tra sette giorni.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS

1 5 RUN Kyle Larson Chv 267 31.054 173.891 29.758 181.464 7

2 45 RUN Tyler Reddick Tyt 267 0.441 0.441 31.033 174.008 29.886 180.687 8

3 12 RUN Ryan Blaney Frd 267 3.827 3.386 31.131 173.461 29.960 180.24 8

4 1 RUN Ross Chastain Chv 267 4.356 0.529 31.150 173.355 29.986 180.084 9

5 54 RUN Ty Gibbs Tyt 267 4.577 0.221 31.159 173.305 30.015 179.91 9

6 10 RUN Noah Gragson Frd 267 4.859 0.282 31.200 173.077 30.119 179.289 9

7 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 267 5.418 0.559 31.314 172.447 29.857 180.862 8

8 11 RUN Denny Hamlin Tyt 267 6.307 0.889 30.922 174.633 29.961 180.234 8

9 22 RUN Joey Logano Frd 267 6.794 0.487 31.134 173.444 29.785 181.299 8

10 24 RUN William Byron Chv 267 7.113 0.319 30.935 174.56 29.866 180.808 10

11 99 RUN Daniel Suarez Chv 267 7.626 0.513 31.189 173.138 30.087 179.48 7

12 9 RUN Chase Elliott Chv 267 8.178 0.552 31.008 174.149 30.102 179.39 8

13 6 RUN Brad Keselowski Frd 267 8.696 0.518 30.913 174.684 30.275 178.365 8

14 43 RUN Erik Jones Tyt 267 11.209 2.513 31.276 172.656 30.157 179.063 9

15 77 RUN Carson Hocevar Chv 267 11.757 0.548 31.351 172.243 29.918 180.493 9

16 3 RUN Austin Dillon Chv 267 12.223 0.466 31.395 172.002 30.048 179.712 8

17 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 267 12.543 0.320 31.253 172.783 30.118 179.295 9

18 48 RUN Alex Bowman Chv 267 12.689 0.146 31.196 173.099 30.153 179.087 9

19 31 RUN Daniel Hemric Chv 267 13.255 0.566 31.198 173.088 30.439 177.404 9

20 4 RUN Josh Berry Frd 267 13.876 0.621 31.444 171.734 30.225 178.66 8