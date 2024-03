F1, Adrian Newey dopo il trionfo in Bahrain: “Non pensavamo di avere questo vantaggio”

Iniziare da dove si era terminato. Max Verstappen ha realizzato il primo Grand Chelem stagionale nel Mondiale di F1. L’olandese della Red Bull si è portato a casa il successo del GP del Bahrain, siglando inoltre la pole-position e il giro più veloce della gara, ed essendo in testa dalla prima all’ultima tornata. A chiudere il cerchio, la piazza d’onore dell’altra RB20 del messicano Sergio Perez.

Un brutto segnale per gli avversari, Ferrari in primis, che speravano di essere più vicini ai campioni del mondo in carica. Sorpresa, in positivo, tra le fila del team di Milton Keynes. A esprimere questo sentimento è stato il padre geniale delle vetture anglo-austriache, il britannico Adrian Newey.

In un’intervista concessa a Viaplay, Newey non ha nascosto il proprio stupore per l’andamento del GP di ieri: “Devo dire che non pensavamo di avere questo vantaggio. Il divario che avevamo durante le prove non era di queste proporzioni. Nel corso del week end non eravamo completamente soddisfatti della macchina, ma in gara tutto è andato per il verso giusto“, ha sottolineato.

Grossi meriti dati alla squadra: “E’ frutto del lavoro coeso di tutti e di ogni reparto. I ragazzi a Milton Keynes lavorano molto bene e sono accomunati dallo scopo di migliorare con costanza quello che si è creato. Vogliamo quindi continuare a spingere”, ha concluso Newey.