NASCAR, Denny Hamlin gestisce le gomme e vince a Bristol

Denny Hamlin ottiene la prima gioia nella NASCAR Cup Series 2024 dopo una gara ricca di colpi di scena al Bristol Motor Speedway. Il #11 di Joe Gibbs Racing e Toyota ottiene la 52ma affermazione in carriera dopo una corsa che ha visto oltre 50 cambi di leadership nel corso dei 500 passaggi previsti.

La prima Stage è stata caratterizzata da un’attenta gestione delle gomme da parte dei protagonisti, una variabile importantissima anche per il prosieguo della corsa. Il ritorno sul cemento di Bristol per il round primaverile, decisione presa dopo una breve parentesi sullo sterrato, ha visto tante auto alternarsi al comando, Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) ha primeggiato nel segmento iniziale davanti a Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Chris Buescher (RFK Racing Ford #17).

Il leader è rimasto il medesimo anche dopo la Stage 2, nuovo segmento in cui molti hanno sofferto la gestione delle gomme. Gibbs ha preceduto Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), la coppia ha provato a confermarsi anche nei primi passaggi dell’ultimo decisivo periodo della giornata.

La ‘Food City 500’ è passata nelle mani del Joe Gibbs Racing, il nipote del proprietario Ty si è ritrovato inseguito da Denny Hamlin #11 e Christopher Bell #20. Il tridente citato ha controllato con una relativa scioltezza la manifestazione prima degli intensi 100 giri conclusivi.

Una lunga parentesi in regime di green flag ha visto un piccolo allungo da parte di Hamlin #11 e della quarta Toyota Camry del Gibbs Racing affidata a Martin Truex Jr #19. Il tre volte vincitore della Daytona 500 e l’ex campione della serie si sono sfidati nel ‘Colosseo’ della NASCAR, il traffico dei doppiaggi ha giocato un ruolo chiave nella lotta per il successo.

Il nativo di Tampa (Florida) ha gestito il ritorno di Truex, la Toyota #11 ha potuto trionfare con margine sul compagno di squadra. Il 43enne ripete quanto fatto lo scorso autunno durante i Playoffs, il veterano legato al marchio giapponese precede Truex, Keselowski, Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48), Larson #5, John Hunter Nemechek (Legacy Motor Club Toyota #42), Buescher #17 e Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9).

Settimana prossima si cambia completamente location, da Bristol ci si sposterà infatti in Texas per la tappa al Circuit of The Americas.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES BRISTOL

1 11 RUN Denny Hamlin Tyt 500 17.834 107.592 15.801 121.435 9

2 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 500 1.083 1.083 18.372 104.442 15.619 122.85 10

3 6 RUN Brad Keselowski Frd 500 7.284 6.201 17.232 111.351 15.823 121.267 10

4 48 RUN Alex Bowman Chv 500 14.342 7.058 17.688 108.48 15.929 120.46 9

5 5 RUN Kyle Larson Chv 500 15.155 0.813 17.920 107.076 15.841 121.129 9

6 42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 499 1 lap 18.384 104.373 15.961 120.218 10

7 17 RUN Chris Buescher Frd 499 1 lap 17.482 109.759 15.971 120.143 10

8 9 RUN Chase Elliott Chv 499 1 lap 17.195 111.591 15.820 121.29 10

9 54 RUN Ty Gibbs Tyt 499 1 lap 16.629 115.389 15.749 121.836 11

10 20 RUN Christopher Bell Tyt 499 1 lap 18.125 105.865 15.957 120.248 10

11 34 RUN Michael McDowell Frd 499 1 lap 16.966 113.097 15.726 122.014 10

12 4 RUN Josh Berry Frd 499 1 lap 19.656 97.619 15.733 121.96 9

13 14 RUN Chase Briscoe Frd 498 2 laps 1 lap 19.891 96.466 15.861 120.976 10

14 41 RUN Ryan Preece Frd 498 2 laps 19.348 99.173 15.998 119.94 10

15 1 RUN Ross Chastain Chv 498 2 laps 17.636 108.8 16.068 119.417 11

16 12 RUN Ryan Blaney Frd 498 2 laps 17.741 108.156 15.771 121.666 11

17 51 RUN Justin Haley Frd 498 2 laps 19.261 99.621 15.959 120.233 10

18 99 RUN Daniel Suarez Chv 498 2 laps 17.424 110.124 16.078 119.343 10

19 15 RUN Kaz Grala Frd 498 2 laps 17.972 106.766 15.868 120.923 10

20 43 RUN Erik Jones Tyt 498 2 laps 17.522 109.508 15.730 121.983 10