F1, Flavio Briatore è chiaro: “Leclerc sottovalutato, Hamilton farà fatica a stargli davanti in Ferrari”

Un Mondiale di F1 già finito prima di iniziare? Vedremo. Di sicuro c’è che, dopo i primi due appuntamenti del campionato 2024, la Red Bull ha messo in mostra una grande superiorità, suggellata da due doppiette, con Max Verstappen nel ruolo del mattatore e Sergio Perez in quello del fido scudiero. Per questo, in vista del prossimo week end in Australia, si ha la netta sensazione che ci sarà una replica.

La Ferrari, da questo punto di vista, cercherà di confermarsi seconda forza in pista e, magari, provare a recuperare un po’ di terreno nei confronti della scuderia di Milton Keynes. Una rimonta molto complicata per il vantaggio tecnico messo in mostra dalla squadra campione del mondo e il feeling tra la RB20 e Verstappen, in particolare.

A dire la propria, ai microfoni di Rai GR Parlamento nel programma “La politica nel pallone”, è stato Flavio Briatore. Il manager italiano, con una storia alle spalle in F1 tra note liete e meno, si è espresso circa i temi d’attualità. “Quest’anno Red Bull è ancora più competitiva, molto superiore rispetto allo scorso anno e ha un divario enorme con le altre. Verstappen rifila 8 decimi a tutti: non sbaglia mai. La combinazione con la Red Bull è terrificante, come lo era Senna con la McLaren, Alonso con la Renault o Schumacher con la Ferrari“, ha dichiarato Briatore.

L’imprenditore nostrano ha voluto anche giudicare l’operazione che vedrà Lewis Hamilton accasarsi alla Rossa nel 2025. “Credo che se oggi Hamilton fosse già in Ferrari, farebbe le stesse cose che sta facendo Leclerc, che è un pilota veloce. Il monegasco a mio avviso è sottovalutato e credo che l’anno prossimo il britannico faticherà a stargli davanti. Piloti come lui, come Lewis, se la macchina non è competitiva ci mettono poco del loro“.