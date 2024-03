NASCAR Cup Series, Byron resiste a Bell e svetta al COTA

William Byron resiste a Christopher Bell e vince la gara del COTA della NASCAR Cup Series. Prima affermazione in quel di Austin per il #24 di Hendrick Motorsports, portacolori di Chevrolet che ottiene la seconda gioia stagionale dopo la gioia a febbraio della Daytona 500.

La riconoscibile Chevy Camaro #24 targata questo fine settimana RaptorTough.com ha controllato la scena nei primi minuti, il nativo di Charlotte ha deciso di rinunciare ai punti della Stage 1 al fine di avere una miglior posizione seconda frazione. L’americano è stato copiato da Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) e molti altri, Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ha automaticamente ereditato la leadership ed il primato nella prima Stage.

La situazione simile si è verificata nel secondo segmento, Denny Hamlin ha avuto la meglio con la terza delle quattro Toyota Camry presenti nello schieramento per Joe Gibbs Racing. Il #11 ha dovuto in ogni caso vedersela con il campione in carica Ryan Blaney, in rimonta con Penske Ford #12.

Alla 34a tornata la sfida è entrata nel vivo con Byron e Gibbs in bagarre per la vittoria in compagnia di Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1). Il nativo dello Stato della Florida, già vincitore al COTA nel 2022, ha provato a fare la differenza, una missione non scontata contro la Chevrolet #24 e la Toyota #54.

A 25 giri dalla conclusione Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48) ha inaugurato l’ultima fase di pit stop, Byron ha dovuto seguire il compagno di box dopo aver preso la leadership assoluta su Chastain, una scelta non condivisa da Gibbs che ha effettuato un giro in più rispetto alla concorrenza.

Byron è rimasto davanti a Bowman nell’ultima sosta della giornata, le due auto di Hendrick Motorsports si sono ritrovati con un minimo margine su Gibbs e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45). Leggermente più attardati gli altri, virtualmente out dalla contesa per il successo senza bandiere gialle.

Gibbs, fermo ai box un giro dopo gli altri contendenti per il primato, ha ripreso Bowman e negli ultimi otto passaggi ha disperatamente tentato di impensierire il primato di Byron. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ha dovuto contemporaneamente vedersela con il clamoroso recupero da parte di Bell, ultimo tra i migliori ad essersi fermato in pit road.

La Toyota #20 ha iniziato a macinare giri veloci insostenibili anche per Gibbs e Byron, il distacco tra i piloti presenti nella Top3 si è annullato nel corso degli ultimi minuti d’azione. Bell ha scavalcato Gibbs a tre passaggi dalla conclusione, il portacolori del marchio giapponese ha concluso ad un solo secondo da Byron.

Seconda affermazione stagionale per il #24 di Hendrick Motorsports, il vincitore della Daytona 500 ha primeggiato nuovamente davanti a Bell, Gibbs, Bowman, Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #23), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16), Chastain, Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), Kyle Busch (RCR Chevrolet #8) e Martin Truex JR (Joe Gibbs Racing Toyota #19).

Prossimo appuntamento tra una settimana a Richmond, nuovo short-track dopo la parentesi short-track del COTA.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES COTA

1 24 RUN William Byron Chv 68 2:13.684 91.828 2:11.753 93.174 3

2 20 RUN Christopher Bell Tyt 68 0.692 0.692 2:12.658 92.539 2:11.549 93.319 3

3 54 RUN Ty Gibbs Tyt 68 2.778 2.086 2:13.438 91.998 2:12.133 92.906 4

4 48 RUN Alex Bowman Chv 68 12.675 9.897 2:14.626 91.186 2:11.889 93.078 4

5 45 RUN Tyler Reddick Tyt 68 13.162 0.487 2:13.436 91.999 2:12.311 92.781 4

6 13 RUN AJ Allmendinger Chv 68 18.979 5.817 2:13.785 91.759 2:12.401 92.718 4

7 1 RUN Ross Chastain Chv 68 20.988 2.009 2:15.000 90.933 2:12.357 92.749 4

8 17 RUN Chris Buescher Frd 68 24.316 3.328 2:14.151 91.509 2:12.566 92.603 4

9 8 RUN Kyle Busch Chv 68 25.329 1.013 2:13.885 91.691 2:12.205 92.856 4

10 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 68 31.628 6.299 2:13.495 91.959 2:12.337 92.763 5

11 22 RUN Joey Logano Frd 68 32.491 0.863 2:13.524 91.939 2:12.860 92.398 4

12 12 RUN Ryan Blaney Frd 68 34.150 1.659 2:14.622 91.189 2:12.057 92.96 4

13 14 RUN Chase Briscoe Frd 68 38.645 4.495 2:16.871 89.69 2:12.660 92.537 4

14 11 RUN Denny Hamlin Tyt 68 42.504 3.859 2:15.702 90.463 2:12.183 92.871 4

15 23 RUN Bubba Wallace Tyt 68 42.860 0.356 2:16.017 90.253 2:12.549 92.615 5

16 9 RUN Chase Elliott Chv 68 43.211 0.351 2:16.150 90.165 2:11.900 93.071 5

17 51 RUN Justin Haley Frd 68 44.121 0.910 2:16.750 89.77 2:13.038 92.274 4

18 5 RUN Kyle Larson Chv 68 44.885 0.764 2:15.034 90.91 2:11.661 93.239 4

19 2 RUN Austin Cindric Frd 68 45.195 0.310 2:14.911 90.993 2:12.443 92.689 4

20 71 RUN Zane Smith Chv 68 46.113 0.918 2:15.245 90.769 2:12.202 92.858 4