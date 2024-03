MX2, Andrea Adamo lancia il guanto di sfida per l’appuntamento a intu Xanadú-Arroyomolinos

Si lancia il guanto di sfida. Il Mondiale di Motocross 2024 riprende nel suo incedere. Dopo quanto accaduto in Argentina, la prova in Patagonia non è stata entusiasmante per il campione del mondo in carica di MX2, Andrea Adamo, costretto a correre in difesa nella prima apparizione stagionale. Il feeling per il centauro della KTM con lo sterrato sudamericano non era eccezionale e non si è potuto fare altro che limitare i danni.

È un po’ in questa chiave che va letto il quinto posto nell’overall della minima cilindrata, guidato dall’olandese Kay de Wolf. Quest’ultimo sarà sicuramente tra gli osservati speciali in vista del prossimo appuntamento di questo week end in Spagna. Sull’hard pack dell’intu Xanadu-Arroyomolinos il Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing andrà considerato, non solo per de Wolf, ma anche per un Lucas Coenen, velocissimo nella Qualifying Race in Argentina e non in grado di concretizzare la sua supremazia in gara-2 per via di una clamorosa caduta nell’ultima tornata, regalando un sorriso al suo team-mate.

In tutto questo il tedesco Simon Laengenfelder della Red Bull GasGas Factory Racing vorrà mostrare i muscoli su un tracciato come quello iberico che ha dimostrato in passato di apprezzare particolarmente, citando le due affermazioni domenicali dell’anno passato. Il secondo posto a -6 in graduatoria da de Wolf darà ulteriori motivazioni al teutonico.

Adamo, dunque, dovrà farsi trovare pronto, con la speranza di aver risolto alcuni dei problemi tecnici con la moto che non gli hanno permesso di esprimere in toto il suo potenziale all’esordio, in una categoria decisamente competitiva.