IndyCar, una gara per un milione di dollari. Chi vincerà?

In attesa della ripresa del campionato ad aprile con il tradizionale GP di Long Beach, i protagonisti della NTT IndyCar Series saranno impegnati nella prima edizione della ‘$1 Million Challenge’ presso il tracciato che si sviluppa presso il ‘Thermal Club’.

Il club esclusivo che sorge nello Stato della California sarà quindi teatro di una manifestazione inedita, non valida ai fini del campionato. 1.756.000 dollari totali sono messi in palio, il premio più alto mai stabilito all’esterno della 500 Miglia di Indianapolis che come sempre vivremo a maggio. $500,000 verranno assegnati al vincitore, gli altri avranno un riconoscimento di $350,000 (secondo), $250,000 (terzo), $100,000 (quarto), $50,000 (quinto) e $23,000 a tutti gli altri.

Il format sarà differente rispetto ad ogni round della categoria, 27 auto sono attese in due gruppi distinti per effettuare le qualifiche da 12 minuti ciascuno. Due batterie da 20 minuti (10 giri) saranno stabilite dalla lotta contro il cronometro, competizioni che in caso di bandiera gialla vedranno la neutralizzazione del conteggio dei giri (non del tempo). I migliori sei si contenderanno successivamente il montepremi più importante. 20 giri, divisi da una pausa a metà gara eleggeranno il vincitore, eventuali cambi gomme saranno concessi solo usando i pneumatici provati nelle batterie

La $1 Million Challenge 2024 si svolgerà domenica 24 marzo a partire 17.30 italiane, tutti i piloti della NTT IndyCar Series sono presenti in azione. L’unico assente è David Malukas, infortunato poco prima dell’opening round di St. Petersburg (Florida). Il #6 di Arrows McLaren cederà il testimone a Callum Ilott, inglese parallelamente impegnato con Hertz JOTA Porsche 963 nel FIA World Endurance Championship