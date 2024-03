MotoGP, sabato intenso in Qatar dalle pre-qualifiche alla Sprint Race: c’è l’incognita pioggia

Rombano i motori nel deserto del Qatar a Lusail: il Motomondiale è pronto a partire con un sabato senza sosta per i piloti della MotoGP. Dopo la pioggia di ieri, il programma è diventato ancora più intenso con le pre-qualifiche spostate da ieri, le qualifiche immediatamente dopo e la giornata che sarà chiusa dalla Sprint Race.

Non ci sono state quindi tante indicazioni dalle prove libere di ieri: i piloti non hanno cercato il time attack non essendoci state le pre-qualifiche, di conseguenza hanno saggiato la pista, specie nel secondo turno. Da valutare sarà anche per domani l’incognita pioggia, che potrebbe condizionare la tarda mattinata, quindi la finestra di pre-qualifiche e qualifiche.

Ottime sensazioni sono arrivate in particolare da Marc Marquez: giù la maschera per il Cabroncito. Lo spagnolo ha lasciato la Honda dopo 11 anni per salire in sella alla Ducati del Team Gresini per lottare sin da subito per il Mondiale e le prime percezioni ci raccontano che l’otto volte campione del mondo si siederà al tavolo con Francesco Bagnaia e Jorge Martin, visto che si è trovato a suo agio sia in condizioni di bagnato che sull’asciutto. Stesso dicasi per Martin, già in palla nelle FP1.

Dall’altra parte abbiamo visto un Bagnaia ancora non perfettamente settato al venerdì: spesso è successo nella stagione scorsa, specie nella seconda parte, salvo poi trovare le sensazioni giuste all’avvicinarsi della gara. In ogni caso servirà un progresso sensibile. Chi si è presentato con personalità è Pedro Acosta: questo ragazzo non è un rookie qualsiasi e vuole lasciare il segno sin da subito, magari già dal primo weekend.