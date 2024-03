MotoGP, Marco Bezzecchi: l’avvio difficile con la Ducati 2023 e il rimpianto per il ‘rifiuto’ alla Pramac?

Fuori dalla Q2 (16°) e 11° nella Sprint Race. Non è stato un grande inizio per Marco Bezzecchi. Il romagnolo era tra i piloti più attesi al via del Mondiale 2024 di MotoGP. L’anno scorso il “Bezz” era stato tra i piloti più contesi della massima cilindrata, decidendo di dar seguito all’esperienza nel Team VR46 per l’affinità con gli uomini e anche convinto dal progetto tecnico.

Tuttavia, lo stile di guida del centauro italiano non si concilia al meglio con la Ducati GP23. Una moto un po’ scorbutica che, come potenziale, è migliore di quella che aveva l’anno scorso, ma non altrettanto semplice da mettere a punto e anche da valorizzare come prestazione.

Problemi che si erano evidenziati già nel corso dei test a Sepang e a Lusail e che si sono confermati puntualmente in questo primo week end in Qatar. Ecco che viene spontaneo porsi questa domanda: non era meglio andare nel Team Pramac, al fianco di Jorge Martin?

Se facessimo una valutazione sul materiale tecnico a disposizione, la risposta potrebbe essere affermativa, in quanto la squadra citata ha la versione evoluta della Ducati (GP24), con cui oggi lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la Sprint di Lusail. Vedremo se Bezzecchi, nel corso della stagione, si pentirà di quanto deciso o se il lavoro sul bilanciamento della moto gli sorriderà.