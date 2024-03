MotoGP, Enea Bastianini: “Non riuscivo a chiudere bene le linee, ma la gara lunga sarà diversa”

Enea Bastianini, dopo aver firmato il terzo tempo in qualifica, ha concluso in sesta posizione la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato al di sotto delle aspettative per il romagnolo della Ducati Factory, che resta comunque uno dei favoriti per il podio in vista della gara lunga di domani.

“Rispetto ai test le condizioni sono cambiate e il grip è molto diverso. Nei test avevamo qualche problema in una o due curve, oggi nella Sprint anche in altri punti. Soprattutto nel veloce era difficilmente gestibile e il drop della gomma è stato importante. Dobbiamo trovare qualcosa per finire bene la gara lunga”, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Sky Sport.

Sulle prospettive in vista del GP a Lusail: “Sarà la prima gara lunga per tutti e ci sono un po’ di incognite, però sono sempre stato abbastanza bravo a gestire la gomma. Nelle Sprint bisogna dare tutto subito senza pensare alla durata, mentre domani sarà una storia diversa. Vedo bene l’Aprilia di Aleix, perché sul finale era veloce, ma proveremo ad andare all’attacco”.

“È una moto nuova e non ci abbiamo fatto ancora tanti chilometri. Guarderemo i dati per vedere se anche le GP23 hanno avuto i nostri stessi problemi. Abbiamo faticato più del previsto. Oggi il mio problema principale è stato quello di non riuscire a chiudere bene le linee. Quando ero da solo un po’ staccato ci riuscivo, mentre dietro agli altri facevo fatica. Penso comunque che possiamo sistemare questa cosa abbastanza facilmente”, conclude Bastianini.