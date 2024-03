MotoGP, la partenza dirompente di Bagnaia a Lusail: Binder e Martin saltati in due curve!

Una vittoria capolavoro al termine di una gara capolavoro: Francesco Bagnaia ha chiarito le cose dopo il quarto posto nella Sprint Race di ieri. Pecco ha vinto per dispersione la gara lunga del Gran Premio del Qatar a Lusail, tenendo un passo gara straordinario che non era preventivabile dopo le difficoltà di ieri.

Una delle chiavi principali per la gara di oggi è stata senza dubbio la partenza che ieri non è stata eccelsa: Bagnaia è passato dalla quinta posizione alla prima in appena 32 secondi all’interno del primo giro.

Il rilascio della frizione è stato perfetto per prendere subito un abbrivio migliore rispetto agli altri, si è spostato sulla parte sinistra della pista per poi stringere in staccata e mettersi alle spalle Bastianini, Marquez e Aleix Espargarò. Bagnaia non attende, vuole subito prendersi altri i sorpassi e tra curva 2 e controcurva a destra nella 3 prende la traiettoria interna e si mette alle spalle anche Binder.

Sfruttando il grande slancio preso dai precedenti sorpassi, Bagnaia ha infilato anche Martin per prendersi una prima posizione che non avrebbe poi più mollato: una masterclass assoluta del campione del mondo che oggi ha messo in fila tutti con numeri da grandissimo campione.

VIDEO – LA PARTENZA DIROMPENTE DI FRANCESCO BAGNAIA

