Motocross, De Wolf vince gara-2 e si aggiudica il GP d’Argentina in MX2. 5° Adamo, 8° Zanchi

Epilogo clamoroso in occasione della seconda manche del Gran Premio d’Argentina 2024, valido come primo round stagionale del Mondiale MX2. Sulla pista di Villa La Angostura, in Patagonia, Kay De Wolf ha infatti approfittato dell’inopinata caduta del leader Lucas Coenen nel corso dell’ultimo giro per vincere gara-2 e aggiudicarsi anche il successo overall nel GP inaugurale.

L’olandese dell’Husqvarna aveva infatti conquistato in precedenza una preziosa piazza d’onore in gara-1, rivelatasi fondamentale per poi operare il sorpasso sul tedesco della GasGas Simon Laengenfelder (vincitore della prima manche, 4° nella seconda run). Il podio di gara-2 è stato completato dalla Triumph del danese Mikkel Haarup (2°) e dall’Husqvarna del giovane fenomeno belga Lucas Coenen (3°), deluso ovviamente per aver buttato via una vittoria ormai in tasca a poche curve dalla fine.

In casa Italia è arrivato un solido quinto posto per il campione del mondo in carica della KTM Andrea Adamo, bravo a difendersi nelle battute conclusive dal rientro del sudafricano Camden Mc Lellan e del francese Thibault Benistant, mentre il rookie azzurro Ferruccio Zanchi si è confermato competitivo attestandosi in ottava posizione. 14° infine Andrea Bonacorsi.

Al termine del primo round stagionale della MX2 in Argentina, De Wolf si trova in testa alla classifica generale del campionato con 56 punti a +6 su Laengenfelder, +16 su Benistant, +18 su Haarup e +19 su Adamo, mentre Zanchi è ottavo a -28 dalla vetta.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP ARGENTINA MX2 2024

1 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:55.608 0.000 51.639 25

2 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:57.163 1.555 51.601 22

3 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:07.235 11.627 51.355 20

4 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:09.470 13.862 51.300 18

5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:36.258 40.650 50.657 16

6 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:37.174 41.566 50.635 15

7 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:37.583 41.975 50.625 14

8 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 35:47.935 52.327 50.381 13

9 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:50.573 54.965 50.320 12

10 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:52.460 56.852 50.275 11

11 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:55.835 1:00.227 50.197 10

12 28 ROSSI, Marc-Antoine FRA FFM Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:56.880 1:01.272 50.172 9

13 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2Fantic 35:58.370 1:02.762 50.138 8

14 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:59.007 1:03.399 50.123 7

15 427 FREDRIKSEN, Hakon NOR NMF WZ RACING TEAM KTM 36:00.127 1:04.519 50.097 6

16 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:01.234 1:05.626 50.071 5

17 214 OSTERHAGEN, Hakon NOR NMF JM Honda Racing Honda 36:06.833 1:11.225 49.942 4

18 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 36:21.749 1:26.141 49.601 3

19 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:32.662 1:37.054 49.354 2

20 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM 36:47.776 1:52.168 49.016 1

21 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 34:56.165 -1 Lap 48.758 0

22 109 BRESOLIN, Guilherme BRA CBM Yamaha BRA Monster Energy Geracao Yamaha 35:45.231 49.066 47.642 0

23 88 MEDINA, Italo ECU FEM Honda 36:15.222 1:19.057 46.986 0

24 54 MATKOVICH, Tomas ARG CAMOD GASGAS 36:24.622 1:28.457 46.783 0

25 146 BRATSCHI, Alfonso URU FUM Husqvarna 36:47.422 1:51.257 46.300 0

26 191 SALGADO, Juan Ignacio ARG CAMOD Husqvarna 34:58.943 -2 Laps 45.829 0

27 55 DIEZ, Ignacio CHI FMC GASGAS 35:28.238 29.295 45.198 0

28 347 ABADIA, Juan ARG CAMOD Honda 36:13.680 1:14.737 44.253 0

29 112 SUAREZ JARAMILLO, Pedro Jose ECU FEM KTM 13:57.400 -12 Laps 43.076 0

30 251 ABARZUA, Inaki CHI FMC Suzuki 35:39.522 40.579 44.960 0

31 288 LIPRANDI, Ignacio ARG CAMOD KTM 15:25.429 1:28.029 38.979 0

32 125 WECKMAN, Emil FIN FMM Schmicker Racing KTM 6:33.628 -16 Laps 30.547 0

CLASSIFICA OVERALL GP ARGENTINA MX2 2024