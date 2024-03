MotoGP, inizia la stagione con il weekend del GP del Qatar. Martin, Marquez e Bezzecchi sfidano Bagnaia

Signore e signori, ci siamo! Oggi si alza ufficialmente il sipario sulla nuova annata del Motomondiale. La maggiore attenzione, come sempre, sarà riservata al Mondiale di MotoGP 2024 che, mai come in questa occasione, si annuncia come un campionato assolutamente emozionante, vibrante e che ci regalerà emozioni a non finire.

Da oggi non si scherza più. I test pre-stagionali andranno ufficialmente in archivio e si penserà solamente a pole position, vittorie e punti. Il tracciato di Lusail sarà lo scenario ideale per il primo capitolo di una lunghissima annata che si concluderà a Valencia a novembre e ci chiarirà se Francesco “Pecco” Bagnaia sarà in grado di completare il tris iridato dopo i due titoli del 2022 e 2023.

Il venerdì qatariota prenderà il via alle ore 13.45 italiane con la prima sessione di prove libere della classe regina (le ore 15.45 locali) per i primi 45 minuti di lavoro della stagione. Alle ore 18.00, poi, vivremo le prove libere che non varranno per raggiungere la top10 che farà evitare la Q1 di domani. Il turno darà modo ai piloti di lavorare per 60 minuti senza pressioni.

Sin da questa tappa d’esordio gli spunti d’interesse saranno quasi infiniti. Jorge Martin riuscirà a mettere ancora più pressione a “Pecco” Bagnaia? Marco Bezzecchi si confermerà? Marc Marquez rinascerà con la Ducati? Yamaha e Aprilia saliranno di livello? KTM sarà davvero in grado di puntare al titolo? Honda riuscirà a risorgere dopo tanta difficoltà? Non rimarrà che gustarci le prime due sessioni di Lusail e, nel complesso, un Mondiale MotoGP 2024 elettrizzante!