F1, Max Verstappen contro tutti nelle qualifiche di Jeddah. Leclerc ci prova per la pole position

Archiviata una prima giornata di prove libere sicuramente interessante ma per certi versi non troppo indicativa almeno sul giro secco, è arrivato il momento di fare sul serio quest’oggi a Jeddah con le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il circuito cittadino più veloce al mondo sarà teatro di una spettacolare battaglia per la pole position, con sulla carta un leggero favorito e tanti pretendenti almeno per la prima fila della griglia. L’uomo da battere è sempre e comunque Max Verstappen, pur non avendo brillato particolarmente nel time-attack della FP2 con gomme soft, anche se sul giro singolo i valori sono abbastanza livellati ed i margini sono minimi nelle posizioni di vertice.

L’olandese della Red Bull dovrà essere praticamente perfetto nelle prove ufficiali odierne, come avvenuto una settimana fa in Bahrain, per aggiudicarsi la pole position battendo una serie di rivali abbastanza temibili in qualifica come il suo compagno di squadra Sergio Perez, sempre molto efficace nei cittadini ed in particolare tra i muri di Jeddah.

Ambizioni importanti poi per alcuni specialisti del giro secco come Charles Leclerc sulla Ferrari, George Russell sulla Mercedes e Lando Norris sulla McLaren, tutti alla ricerca del colpaccio in Q3. Più in difficoltà almeno nelle libere del giovedì i rispettivi teammate di questi tre piloti, mentre Aston Martin proverà inserirsi tra le prime file della griglia con Fernando Alonso dopo aver fatto il tempone ieri in FP2.