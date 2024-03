MotoGP, GP Qatar 2024: orari e come vedere in tv le prove libere

Siamo pronti per il via ufficiale del Motomondiale 2024. Dopo una lunga attesa le due ruote tornano all’azione e inizieranno a fare sul serio. A partire dalla giornata odierna, infatti, scatterà il primo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Qatar sul tracciato di Lusail. La gara qatariota torna l’esordio della stagione.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.45 E ALLE 18.00

La maggiore attenzione sarà sulla classe regina. Cosa ci attende in questo venerdì 8 marzo? Il programma prenderà il via alle ore 13.45 italiane con la FP1 (le ore 15.45 locali) per i primi 45 minuti di lavoro della stagione. Alle ore 18.00, poi, vivremo le prove libere che, tuttavia, non avranno valenza per la classifica combinata.

La caccia al titolo inizia oggi. Francesco Bagnaia dà il via alla sua caccia verso il terzo titolo ma i rivali non mancheranno. Il primo della lista sarà Jorge Martin, ma attenzione anche a Marco Bezzecchi. Tutto, però, ruoterà attorno a Marc Marquez. Il Cabroncito darà il via alla sua nuova avventura con la Ducati del team Gresini, con la chiara intenzione di rimettersi in battaglia per podi, vittorie e, perchè no, anche titolo iridato.

Come seguire l'evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201, ma solo per le FP1). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno visibili in chiaro le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024 OGGI

Venerdì 8 marzo (Orari italiani)

Ore 12.00 Prove libere 1 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.50 Prove libere 1 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.45 Prove libere 1 MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15 Prove libere 2 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.05 Prove libere 2 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00 Pre-qualifiche MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), mentre Sky Sport Uno (201) manderà in onda solo delle FP1 delle tre classi; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

