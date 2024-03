MotoGP, Enea Bastianini: “Ottimo terzo posto. Per la Sprint Race dovrò migliorare sull’anteriore”

Enea Bastianini è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail il pilota romagnolo ha messo in mostra un ottimo feeling con la sua GP24, con la chiara intenzione di iniziare la stagione in maniera decisamente migliore rispetto al complicato 2023.

La pole position è stata fissata da Jorge Martin con il tempo di 1:50.789 con 83 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò, ottimo con la sua Aprilia, quindi terzo proprio Enea Bastianini a 86 millesimi. Seconda fila per Brad Binder a 124 millesimi, quinta posizione per Francesco Bagnaia a 139, mentre è sesto Marc Marquez a 172. Settimo Fabio Di Giannantonio a 230, quindi ottavo Pedro Acosta, davanti ad Alex Marquez e Maverick Vinales che completa la top10.

Al termine della Q2 il pilota nativo di Rimini ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento sia per il risultato, sia perchè siamo andati forte lungo tutto il corso del weekend. Sicuramente dobbiamo fare ancora un piccolo step, per cui vediamo”.

Enea Bastianini prosegue nel suo racconto: “Il problema principale su questa pista è l’anteriore che mi cala tanto. Per ora però tutto ok. La Sprint Race di oggi sarà molto importante anche in vista di domani. A livello di ritmo penso di essere abbastanza competitivo per lottare per le posizioni che contano”.