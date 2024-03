MotoGP, a che ora le prove libere del GP di Portogallo 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Dopo l’opening di Lusail, il Motomondiale fa tappa in Europa e per la precisione a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo round della stagione. Il weekend lusitano si apre domani con la prima giornata di prove libere, in cui si comincerà però subito a fare sul serio soprattutto in MotoGP con le pre-qualifiche pomeridiane che promuoveranno i primi 10 direttamente in Q2.

C’è grande curiosità per capire i valori in campo su una pista completamente diversa rispetto a Sepang (sede di una finestra di test ufficiali) e Lusail, con Ducati che si presenta comunque in Algarve da favorita grazie ad una serie di piloti candidati al podio e alla vittoria come Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez. Attenzione poi alle Aprilia e soprattutto alle KTM di Brad Binder e del “rookie maravilla” Pedro Acosta.

Tutte le sessioni del venerdì di Portimao verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP PORTOGALLO MOTOGP 2024

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 Prove libere 1 Moto3 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Prove libere 1 Moto2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.45 Prove libere 1 MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.15 Prove libere 2 Moto3 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 Prove libere 2 Moto2 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.00 Pre-qualifiche MotoGP a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).