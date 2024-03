F1, Simone Resta si accasa alla Mercedes: gestione sportiva della Ferrari in ‘aggiornamento’

Le grandi manovre nel Reparto Corse della Ferrari. Il Team Principal Frederic Vasseur, dal suo insediamento l’anno scorso, sta cercando di dare una chiara impronta, volendo risolvere tante delle criticità ereditate dalla gestione sportiva di Mattia Binotto. In questo contesto, si può constatare come il gruppo di lavoro di Maranello stia ancora in cerca di una stabilità.

In quest’opera di ricostruzione delle basi del team del Cavallino Rampante si è trovato la strada sbarrata Simone Resta che, di ritorno dall’esperienza in Haas, ha dovuto prendere atto della situazione e guardarsi altrove. La proposta è arrivata da una delle rivali storiche della Rossa, la Mercedes, nell’ambito di uno scambio di pedine in ruolo importanti.

La Ferrari è in attesa dell’arrivo di Loic Serra dalla Stella a tre punte, mentre l’ingegnere imolese andrà a Brackley, portando con sé anche Enrico Sampò, esperto di simulazione. Sarà interessante capire se questi cambiamenti interni alla squadra italiana siano una sorta di antipasto per il grande colpo di cui tanti parlano, ovvero Adrian Newey.

Certo, se ciò dovesse concretizzarsi la posizione di Enrico Cardile, a capo del progetto, potrebbe venir meno. Nello stesso tempo non è dato sapere se Newey avrà anche la possibilità, in quest’eventualità, di trascinare nell’avventura ferrarista altri tecnici della Red Bull.