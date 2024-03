Motocross, i favoriti del Mondiale MXGP 2024: Prado vuole il bis, Herlings e Gajser rivogliono il trono

Dopo una lunghissima attesa, finalmente è pronto per scattare il Mondiale motocross 2024. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio Patagonia-Argentina, primo appuntamento del Mondiale MXGP 2024. Un Campionato che si annuncia quanto mai vibrante, con il ritorno di diversi protagonisti che nel 2023 hanno dovuto passare più tempo in infermeria che in pista.

Dopo il monologo di Jorge Prado nella scorsa annata, quali saranno i primi rivali del giovane talento spagnolo della Gas Gas? Il parterre, come leggeremo nome per nome, sarà davvero “de roi”. Mutuando il termine in francese non possiamo non citare Romain Febvre (Kawasaki), mentre sarà davvero interessante rivedere a pieno regime in azione i dominatori delle annate precedenti.

Stiamo parlando ovviamente dello sloveno Tim Gajser (Honda) e dell’olandese Jeffrey Herlings (Red Bull KTM). Attenzione anche, ovviamente, allo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) ed all’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha). Ci sarà grande curiosità anche sul belga Jago Geerts (Yamaha), in arrivo della MX2.

E gli italiani? Anche in questa stagione le chance di vincere il titolo saranno limitate per i nostri portacolori, ma qualche successo di tappa non sarà certo impossibile. Mattia Guadagnini (Husqvarna) sarà pronto per un’altra stagione da protagonista, mentre Ivo Monticelli (Beta) ed Alberto Forato (Honda) cercheranno di crescere nella classe regina.