Moto3, Iván Ortolá il migliore della FP1 a Lusail. 10° Luca Lunetta

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2024 di Moto3, prima tappa del campionato. Sul circuito di Lusail si è iniziato a lavorare sugli assetti, dovendo fare i conti su un asfalto piuttosto sporco. Non facile per i piloti trovare il feeling, in considerazione della poca aderenza presente sul tracciato.

Il migliore della FP1 è stato lo spagnolo Iván Ortolá. In sella alla KTM MT Helmets-MSI, l’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 2:04.205 a precedere di 0.168 il connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e di 0.400 l’altro iberico David Muñoz (KTM BOE Motorsports). Nel solito gioco delle scie, Ortolá ha trovato il modo di far valere la sua velocità.

A completare il quadro della top-10 troviamo il colombiano David Alonso (CFMOTO Aspar Team), tra i più attesi della categoria, a 0.400, il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly Intact Gp) a 0.587, lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) a 0.749, che quest’anno va a caccia di riscatto, l’olandese Collin Veijer (Husvarna Liqui Moly Intact GP) a 0.764, lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) a 0.844, l’iberico Joel Esteban (CFMOTO Aspar Team) a 0.927 e il nostro Luca Lunetta (Honda Sic58 Squadra Corse) a 0.941.

Lunetta ha fatto vedere di saperci fare, nonostante la poca esperienza, chiudendo come il migliore italiano. Immediatamente alle sua spalle (11°) ha concluso Stefano Nepa (KTM LEVELUP-MTA) a 0.951, mentre più distanziati gli altri italiani: Matteo Bertelle 13° sulla Honda Rivacold Snipers, Riccardo Rossi 14° sulla KMT CIP Green Power; Filippo Farioli 15° sull’altra Honda SIC58 Squadra Corse e Nicola Carraro 26° sulla KMT LEVELUP-META.