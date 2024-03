Moto3, Bertelle, Rossi e Farioli nella top6 dopo la P1 del GP del Portogallo. Al comando David Alonso

Dopo la pioggia della mattinata che ha rovinato le PL, la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, è potuto andare in scena in maniera regolare con asfalto asciutto e piloti che hanno potuto finalmente spingere a dovere per centrare la top14.

Sul tracciato di Portimao il più veloce è risultato il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) con il tempo di 1:47.202 a lato di una serie di giri di altissimo livello. Alle sue spalle l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 37 millesimi, mentre accusa ben 679 millesimi il primo degli italiani, Matteo Bertelle (Honda Snipers) in 1:47.881.

Quarta posizione per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 795 millesimi, quinta per Riccardo Rossi (KTM CIP) a 837, mentre è sesto Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.059. Settima posizione per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 1.125, ottavo il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 1.145, quindi è nono lo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 1.223.

Decima posizione per Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.308, quindi 11° lo spagnolo Joel Esteban (CF Moto Aspar) a 1.441, 12° il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.442, davanti allo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 1.445 e al suo connazionale Vicente Perez (Red Bull KTM Ajo) che chiude la top14 a 1.590. Si ferma in 17a posizione Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 1.782 dalla vetta, quindi 18° Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.950.