MotoGP, a che ora qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Dopo una settimana di sosta dal debutto in Qatar, il Motomondiale riparte da Portimao: da oggi fino a domenica 24 marzo andrà in pista il Gran Premio del Portogallo sul particolare circuito lusitano.

Si arriva in Portogallo con Francesco Bagnaia in testa al Mondiale: Pecco ha 31 punti e a Lusail ha raccolto un quarto posto nella Sprint Race e la vittoria nella gara lunga della domenica. Il campione del mondo in carica ha due punti di vantaggio rispetto a Brad Binder e tre punti su Jorge Martin: il sudafricano ha raccolto due piazze d’onore, mentre Martinator ha vinto la Sprint ed è arrivato terzo domenica, confermando la tendenza di essere un pilota più esplosivo che resistente.

Nel 2023 di Marc Marquez iniziò in maniera molto negativa la stagione con un incidente dopo pochi giri nel GP che non gli permise di prendere parte a diverse gare. Vedremo se riuscirà ad essere competitivo il padrone di casa Miguel Oliveira, che conosce molto bene gli snodi di un tracciato così anomalo, mentre bisognerà vedere se si confermerà ad alti livelli il super rookie Pedro Acosta.

Le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo saranno trasmessi integralmente su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e saranno disponibili in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

CALENDARIO GP PORTOGALLO 2024

11:50-12:05 MotoGP Q1

12:15-12:30 MotoGP Q2

13:50-14:05 Moto3 Q1

14:15-14:30 Moto3 Q2

14:45-15:00 Moto2 Q1

15:10-15:25 Moto2 Q2

16:00 MotoGP Sprint 11 giri

GP PORTOGALLO 2024 MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) per gli abbonati, su TV8 in chiaro

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it

Diretta live testuale: OA Sport