Moto2, Aron Canet centra la prima pole stagionale a Lusail, ottima quinta piazza per Arbolino

Aron Canet in pole position nel Gran Premio del Qatar a Lusail per quanto riguarda la Moto2. Grandissimo giro per lo spagnolo all’ultimo tentativo in Q2: un 1:56.788 che non è stato battuto da nessuno. Ottima quinta posizione per Tony Arbolino in ottica gara.

Il Q1 è molto intenso, con tanti tempi che arrivano dopo la bandiera a scacchi: Joe Roberts fa segnare il miglior tempo in extremis con 1:57.651, di appena un millesimo davanti ad Albert Arenas. Riesce ad approdare al Q2 anche Barry Balthus, arrivando a due decimi da Roberts e in quarta posizione c’è Alcoba a 218 millesimi. Nulla da fare per Dennis Foggia che chiude nono la sessione e neanche per i rookie Oncu, Masià, Sasaki e Moreira.

Anche in Q2 Arenas continua a girare su standard alti e si mette subito in prima posizione provvisoria con il tempo di 1:57.025, alzando l’asticella per tutta la concorrenza. Il più vicino a lui è Alonso Lopez a un distacco di due decimi e mezzo, mentre Aron Canet e Izan Guevara sono a più di quattro decimi. Gli italiani inizialmente non sono protagonisti, con Arbolino e Vietti rispettivamente decimo e quindicesimo.

Nel secondo tentativo tutti si migliorano e vanno a caccia della pole: Aron Canet fa subito un super 1:56.788 per mettersi in testa e dietro a lui si inserisce Alonso Lopez a un decimo e lo stesso Arenas a 237 millesimi. Gran progresso di Arbolino che è quinto appena dietro a Gonzalez, mentre delude Fermìn Aldeguer, solo settimo a quasi sei decimi dal pole-man. Partirà invece sedicesimo Celestino Vietti.