Moto2, Alonso Lopez vince in Bahrain davanti a Baltus! Crollo totale per Aldeguer e Arbolino

Gara clamorosa in Qatar! Le gerarchie sono state completamente rivoluzionate: il cambio di gomme con il passaggio alle Pirelli ha sconvolto tutto. Aldeguer e Arbolino, due dei principali favoriti di oggi, sono arrivati fuori dai primi 15. La gara d’altro canto è stata estremamente tirata ed equilibrata e Alonso Lopez ha vinto a Lusail precedendo Barry Baltus e Sergio Garcia (quest’ultimo era partito diciottesimo).

La partenza è negativa per il pole-man Aron Canet: lo spagnolo non riesce a tenere la testa della gara che viene presa da un altro spagnolo, ossia Alonso Lopez che precede inizialmente Gonzalez, Arenas e Arbolino. La bagarre però è notevole, con tantissime moto ravvicinate e Canet riesce a riportarsi davanti dopo poche curve, sfruttando la grande confusione che c’è in pista.

Canet quindi prova a imporre il suo ritmo e insieme a Lopez e Manuel Gonzalez: i tre prendono un po’ di margine di vantaggio rispetto al resto della compagnia. Canet, dopo qualche giro di fuoco, entra in crisi e non riesce a riprendersi: Lopez e Gonzalez allungano nei suoi confronti e lui saluta la possibilità di poter vincere la gara.

Da dietro il pilota con più ritmo è Barry Baltus che macina posizioni su posizioni e si porta in zona podio a una decina di giri dalla fine. Fantastica anche la rimonta da parte di Sergio Garcia, che dalla diciottesima posizione arriva terzo, proprio dietro a Baltus e Alonso, che vince la gara. Gonzalez chiude in affanno per il consumo della gomma posteriore e chiude quinto. Solo 16° Fermin Aldeguer, 20° Tony Arbolino dietro a Foggia, mentre il primo italiano è Celestino Vietti, nono.