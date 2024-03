Milano-Torino 2024 in tv oggi: orari, percorso, altimetria. Bettiol per anticipare la volata, Demare e Cavendish per lo sprint

Oggi, mercoledì 13 marzo, si corre la Milano-Torino, ultimo appuntamento italiano prima della Classicissima. La corsa che va dal capoluogo lombardo a quello piemontese è l’antipasto ideale in vista della Milano-Sanremo di sabato, ed è giunta all’edizione numero 105. Il campione in carica è l’olandese Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team), quest’anno il percorso propone qualche variazione; circuito finale con un paio di salite che potrebbero fare selezione, ma l’arrivo in volata non è affatto escluso.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Prima parte totalmente pianeggiante, con partenza da Rho e attraversamento di buona parte delle strade della Pianura Padana. Poco dopo la metà dei 177km totali da percorrere si passa per la prima volta da Salassa, sede d’arrivo, per iniziare un circuito di 44km da percorrere due volte. Al suo interno due salite di quattromila metri circa ciascuna. L’ascesa da Rivara a Prascorsano propone pendenze intorno al 9% nella prima parte, per poi addolcirsi sul finale, mentre la salita di Colleretto Castelnuovo è tutta decisamente più pedalabile. Ultimo scollinamento a 18 km dal traguardo, poi discesa fino -5, quando la strada spiana e si va verso l’arrivo passando strade ampie con alcune rotonde, e un traguardo posto su un ampio rettilineo.

FAVORITI

Rispetto alle ultime due edizioni, dedicate interamente alle ruote veloci, quest’anno sul finale c’è un po’ di pepe in più e terreno per provare qualche azione. Detto questo i velocisti non sono tagliati fuori, soprattutto quelli un po’ più resistenti. Se si dovesse arrivare in volata il ventaglio di nomi è assai ampio: Arnaud Demare (Arkéa – B&B Hotels), Mark Cavendish (Qazaqstan Astana Team), Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), Bryan Coquard (Cofidis) e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) sono coloro che potrebbero giocarsi un successo allo sprint. Ci sono però uomini da classiche, che potrebbero provare ad anticipare il gruppo. Inizia a crescere la gamba di Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), mentre è sempre da tenere in considerazione Marc Hirschi (UAE Emirates).

PROGRAMMA MILANO-TORINO 2024

Mercoledì 13 marzo

Orario d’inizio: 11.45

Orario d’arrivo: 15.46/16.10

MILANO-TORINO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 14.20), gratis e in chiaro; Eurosport 2 (dalle 14.20), per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo, NowTv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport