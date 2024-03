Milano-Sanremo, Jasper Philipsen: “Vincere qui è il sogno di ogni velocista, incredibile van der Poel”

Jasper Philipsen è il nuovo vincitore della Milano-Sanremo. Il velocista della Alpecin-Deceuninck si porta a casa l’edizione 2024 della Classicissima, riuscendo a sfruttare il lavoro meraviglioso di Mathieu van der Poel sulla discesa del Poggio per poter poi vincere lo sprint ristretto tra i favoritissimi.

Ma ci sono anche tanti, tantissimi meriti del belga. Messo in condizione per la volata dal van der Poel, è riuscito a trovare il varco giusto per andare a sprintare, riuscendo a imporsi per meno di mezza ruota su Michael Matthews (Jayco-AlUla) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), in quella che rimarrà l’edizione della Milano-Sanremo più veloce della storia con 46,1 km/h, meglio dell’edizione 1990 vinta da Gianni Bugno.

“Una grande corsa, sono orgoglioso di aver vinto questo sprint brutale – afferma il belga ai microfoni della Rai – Non c’erano tante energie, Matthews è stato fortissimo ed è stata dura superarlo, sono riuscito a infilarmi tra lui e le barriere e Michael è stato anche pulito nella sua volata, non chiudendo la porta“. Philipsen si lascia andare alle sue emozioni: “Vincere qui è incredibile, questo è il sogno di ogni velocista“.

Un gran ringraziamento è dato a Mathieu van der Poel, che ha lavorato per il belga ricucendo gli strappi tentati da Tom Pidcock e Matej Mohoric: “Quello che ha fatto è incredibile. Si è messo al mio servizio quando è stato ripreso con Pogacar, averlo in squadra è una gran fortuna“.