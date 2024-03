Milano-Sanremo 2024: outsider e possibili sorprese. Jonathan Milan ci prova, occhio a Laporte

Tutto pronto per la Classicissima di primavera. Da sempre una delle Monumento con il pronostico più aperto: visto un percorso tutt’altro che duro a livello altimetrico, la Milano-Sanremo apre le possibilità a diversi scenari e dunque molti corridori diversi in chiave vittoria. Spesso e volentieri è venuta fuori la sorpresa (tre edizioni fa si impose Jasper Stuyven, due edizioni fa Matej Mohoric), andiamo a scoprire chi sono i possibili outsiders.

In casa Italia sono due le carte da giocare: Filippo Ganna, secondo l’anno scorso, era pronto a risultare tra i favoriti, invece una condizione non all’altezza ha fatto calare il suo status, ma può comunque provare a giocarsela sul Poggio. Jonathan Milan ha invece dimostrato una forma monstre alla Tirreno-Adriatico: la Lidl-Trek ha anche Mads Pedersen tra le proprie fila, ma in caso di arrivo in volata il friulano potrebbe essere il capitano.

Team Visma | Lease a Bike che senza Wout van Aert si gioca la doppia carta: Christophe Laporte per il Poggio, Olav Kooij, molto pimpante alla Parigi-Nizza, per la volata. Una seconda punta è anche Jasper Philipsen in casa Alpecin-Deceuninck: c’è Mathieu van der Poel, vincitore uscente, che è il grandissimo favorito in maglia di campione del mondo, ma la volata è sempre possibile e allora il belga potrebbe gettarsi nella mischia.

L’abbiamo già citato Mohoric: non sarebbe una sorpresa visto che la Sanremo l’ha già vinta nel 2022, ha sempre la carta da giocare nella discesa del Poggio. Molto più sorprendente sarebbe un successo del neozelandese Laurence Pithie, in gran spolvero in Francia la scorsa settimana. Tra i tanti nomi anche quelli di Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Corbin Strong (Israel – Premier Tech).