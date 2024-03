“Saranno Campioni”: Elian Paccagnella, l’astro nascente della mountain bike

La mountain bike azzurra, nella specialità olimpica del cross-country, sta scoprendo nuovi talentuosi atleti, che promettono molto bene per il futuro della disciplina. Dopo aver conosciuto -qualche mese fa- il profilo di Gabriel Borre, oggi conosceremo un ragazzo che si sta facendo strada velocemente sui tracciati di tutto il Bel Paese e d’Europa: Elian Paccagnella.

Elian Paccagnella è nato il 07 agosto 2005. Bolzanino, fino alla scorsa stagione correva per il Junior Team Sudtirol. Pratica la mountain bike da quando aveva 9 anni. Con la bici tutto iniziò come un gioco, ma dopo qualche gara subito se ne innamorò. Ora Elian si allena duramente per raggiungere i suoi obiettivi, cercando sempre di andare oltre i suoi limiti. L’azzurrino predilige i circuiti tecnici e con tante salite. Fa parte della Nazionale junior/U23 del CT Mirko Celestino, ed ha già disputato diverse tappe delle XCO Junior Series, il circuito fuoristrada internazionale UCI dedicato alla categoria.

Paccagnella si è fatto conoscere dagli addetti ai lavori durante la stagione 2021, con diversi risultati ottenuti nell’ultimo anno della categoria allievi: primo posto al Campionato italiano XCO (Pergine) e nella tappa degli Internazionali XCO a La Thuile, oltre al secondo posto nei tricolori di ciclocross (Lecce) ed il sesto agli Europei XCO di Pila (Aosta). Le soddisfazioni sono continuate anche nel 2022 (al primo anno junior), con 5 vittorie in totale durante la stagione agonistica: 2° Gran Premio Valfontanabuona, 3° Ciclocross Di San Martino, City race xco klausen, 21° Gaerne Mtb Trophy e la Santoporo xco (Italia Bike Cup).

Nella scorsa stagione il 18enne è esploso definitivamente: due successi nelle tappe finali degli Internazionali d’Italia XCO (Esanatoglia e La Thuile), oltre al titolo di campione italiano cross country tra gli juniores (a Crespignaga di Maser). Tuttavia, la ciliegina sulla torta doveva ancora arrivare: ai Mondiali di Glasgow dello scorso agosto il bolzanino ha conquistato uno strepitoso argento nel XCO junior alle spalle del talento danese Albert Philipsen (iridato in Scozia anche nella corsa in linea). Una gara veramente sontuosa per Elian, tra le mille insidie del tracciato scozzese.

Durante questo 2024, Paccagnella è passato alla Wilier-Vittoria Factory Team Xco, affrontando così il salto nella categoria Under 23 con una nuova squadra più blasonata e che ha già vinto un Mondiale Under 23 (con Simone Avondetto nel 2022). Lui vorrà continuare a dimostrare tutto il suo potenziale, cominciando dal circuito “Internazionali d’Italia XCO”, per poi proseguire con Europei e Mondiali di categoria. Il tutto con un obiettivo ben chiaro in mente: le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino