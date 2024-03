Milano-Sanremo 2024: le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Van der Poel e Pogacar, Ganna a 17

Manca sempre meno per la Classicissima. Domani sarà il giorno della prima grande classica stagionale, la Milano-Sanremo. 288 chilometri in funzione del finale di gara tra Cipressa e Poggio, una gara considerata da molti come ‘talmente facile da essere difficile’. Tanto che negli anni 2000 abbiamo avuto ventuno diversi vincitori; Oscar Freire è stato l’ultimo a ripetersi nel 2010 (tre successi), Erik Zabel nel 2001 è l’ultimo ad aver vinto due edizioni consecutive.

E a rompere la maledizione ci vuole pensare il campione del mondo in carica Mathieu van der Poel. L’olandese lo scorso anno se ne andò sulla discesa del Poggio involandosi in solitudine, nei primi mesi stagionali è apparso in formissima nel ciclocross, con l’obiettivo di tirarsi tirato a lucido per gli obiettivi stagionali su strada. Tanto che le sue quote spaziano dal 3,75 al 4,50.

Ma c’è chi ha impressionato ancora di più in questo primo scorcio di stagione. Tadej Pogacar cerca con tutte le sue forze il successo alla Classicissima, nonostante la poca altimetria non gli permette di poter fare la differenza. ma lui non lo sa e ci prova lo stesso: la quota più bassa sul suo conto è di 3,50, con la forbice che si sposta fino al 4,50.

Il terzo favorito per i bookmakers è Mads Pedersen: velocista puro ma anche capace di poter tenere le ruote su salite non troppo dure, il fatto che sia solo il terzo in questa graduatoria fa capire come si sia evoluta questa corsa, che vede i veri sprinters giocarsi il successo in maniera sempre più rara. E Filippo Ganna? Poco dietro, ma si è già in doppia cifra: la sua forbice spazia da 10.00 a 17.00, leggermente meglio rispetto al compagno di squadra Tom Pidcock (da 10 a 26).